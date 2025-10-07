【10月21日（火）開催】2026年度 プライドハウス東京 協賛プログラム説明会を開催

2026年度 プライドハウス東京 協賛プログラムについて

特定非営利活動法人プライドハウス東京

特定非営利活動法人プライドハウス東京 （所在地: 東京都新宿区、代表理事: 五十嵐 ゆり、以下プライドハウス東京）は、「誰もが自分らしくいられる社会」の実現を目指し、LGBTQ+に関する課題に多面的に取り組んできました。私たちは、多様なステークホルダーの皆さまとそれぞれの強みを活かし合いながら、セクターを越えた連携によってコレクティブインパクトを生み出すことを大切にしています。

これまで、NPO・企業・自治体・専門家・スポーツ関係者・教育機関など、さまざまな立場の皆さまと協働しながら、多くのプロジェクトを共に創り上げてきました。

このたびプライドハウス東京では、2026年度の協賛プログラムにご関心をお寄せくださる企業様を対象に、協賛企業向け説明会を開催いたします。本説明会では、私たちのこれまでの取組や今後のビジョンに加え、企業の皆さまと共に推進しているプロジェクトの事例もご紹介予定です。

協賛企業様から、喜びの声をいただいています！

プライドハウス東京では、ご協賛いただいている企業様のコミュニティを運営しており、年間を通じて様々な活動を企画・運営しております（月1回の定例会、情報交換やネットワーキング、合同企画の立案・実施等）。

協賛企業各社の従業員の方を対象としたボランティア活動の機会をご提供している他、企業の枠を超えた連携が広がっています。各社のご担当者様よりこんな声をいただいています！

「LGBTQ+の取り組みで取材依頼が増えました。」

「他社様よりDE&IやESG関連のヒアリング要望をお受けすることがあります。」

「懇親会では多くの方と交流を持つことができ、大変刺激的でした。」



貴社のLGBTQ+施策やD&I推進をさらに一歩進めるために、ぜひ弊団体へのご協賛をご検討ください。

ニーズに合わせ協賛プログラムをアップデート

また、これまで企業の皆さまから寄せられた声やニーズをもとに、既存の企業協賛プログラムを見直し、より幅広い企業にとってご参加いただきやすい内容へとアップデートいたしました。貴社の理念や事業内容に応じた、柔軟な協賛プランのご提案も可能です。

LGBTQ+の人々にとっての安心・安全な社会を共に創り出すと同時に、貴社のD&I推進やブランド価値の向上にもつながる取り組みとして、ぜひこの機会にご参加いただけますと幸いです。

開催概要

2026年度・プライドハウス東京、協賛プログラム説明会

【日時】2025年 10月21日（火）15:00～16:00 （アーカイブ配信あり）

【形式】オンライン（前日までに、リンクをお送りさせていただきます。）

【内容】

15:00-15:10 代表挨拶

15:10-15:45 2026年度 プライドハウス東京 協賛プログラムの説明

15:45-16:00 質疑応答

【申込】https://forms.office.com/r/csCNssqGdv

（※フォームより申込みができない場合は、メールにてお問い合わせください。）

※※※ 申込締切：2025年10月20日(月)13:00 まで ※※※

当日は、協賛プラン内容の詳細や、これまでの事例、

貴社におけるご活用イメージなどを具体的にお話できればと考えております。

また、ご予定が合わない場合、ご都合に合わせて別途打ち合わせを調整させていただきますので、恐れ入りますが、お問い合わせのメールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

【問い合わせ】

協賛プログラム担当・運営事務局連絡先：sponsor@pridehouse.jp