オフィスバスターズ、倉庫内クリーニング・オンサイト対応・塗装対応を強化。出荷前に「新品級」へ――中古オフィス家具に、徹底した“商品磨き”も新たに標準化！

写真拡大 (全12枚)

株式会社オフィスバスターズ

当社では、汚れ、埃、シール跡などを一つひとつ手作業で除去。塗装・補修もできる熟練のスタッフが作業しています。


株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890）は、すべての中古オフィス家具に対し、出荷前に徹底したクリーニング（商品磨き）を実施しており、お客様に「清潔で安心して使える商品」をお届けしています。今回はさらに、新たなサービスとしてご希望に応じ、お客様のオフィス現場（オンサイト）でのクリーニング対応や、倉庫内での塗装サービスにも対応しております。　


参考URL：https://www.officebusters.com/ob_campaign/cleaning.php(https://www.officebusters.com/ob_campaign/cleaning.php)


「出荷前にしっかり磨く」を標準化

当社では、お客様に届く全ての中古家具について、「出荷直前のタイミングで再度クリーニング」を行っています。




これにより、展示中のホコリや指紋、搬送中の汚れなどを可能な限り除去し、まるで新品のような印象でご使用いただける状態を保っています。特に法人のお客様からは「届いた商品のきれいさに驚いた」と高い評価をいただいております。


ー主な対象商品とクリーニング内容ー


デスク類：天板の黒ずみやシール跡、引き出し前面・取っ手まわりの汚れを除去


ワゴン　：引き出し内部・取っ手・脚部などの蓄積汚れを清掃


チェア　：背もたれ・座面の線状汚れ、脚部・キャスターの黒ずみ除去


書庫類　：扉・鍵穴まわり・上面のホコリや擦れの洗浄


さらに、オンサイト・塗装対応も可能



ーお客様のニーズに応じて、以下のサービスも新たに提供可能ですー


・オンサイト対応：オフィス移転やレイアウト変更時など、現場でクリーニングを実施


・倉庫内での塗装：中古家具に生じた傷や色ムラを補修・再生。外観の統一にも対応可能



▼手強い汚れも、クリーニングや補修、再塗装などを施すことでこんなにきれいになります。また痛んだり欠損している部品も可能な限り補修します。



全体の汚れをクリーニング

座面の汚れをきれいに

背もたれ汚れもクリアに


脚部分汚れを一掃

デスク全体の色味もとに

天板の黒ずみ白く


汚れや黄ばみの強い場合は、専用の塗料を散布

シールはがしを散布してスクレーパーで落とします

背面・天板も専用の洗剤で磨いて拭き取り

●当社の強み


・出荷直前の清掃：梱包前に再度クリーニング


・全国均一品質　：標準化された手順を全店舗で導入


・現地対応力　　：スピーディなオンサイトサービス


・加工オプション：塗装・リメイクにも柔軟対応　（※有料サービス/別途ご相談ください）


●今後の展望


・“見た目価値”向上による利用促進


・一気通貫の品質保証体制


・塗装メニューやカラー指定対応の標準化



このように、当社は「中古だから仕方ない」ではなく、「中古でも新品のように使っていただきたい」という強い想いのもと、全国のスタッフが一点一点丁寧に商品を磨き、補修し、お客様のもとへお届けしています。


洗浄・修復技術の標準化、倉庫内での塗装、現地での対応力といった独自の体制により、見た目の美しさだけでなく、“清潔さ”と“安心感”をもお届けすることが、オフィスバスターズの責任であり、強みでもあります。


今後も私たちは、「お客様第一主義」のもと、どんな家具も新品に近づける努力を惜しまず、一人ひとりのお客様にとって“最適な一脚・一台”を届けるパートナーとして、サービスを進化させてまいります。



■本件お問合せ先：


株式会社オフィスバスターズ


担当：柏木


受付時間 (平日) 9:00～18:00


k-kashiwagi@officebusters.com


070-3196-6763




株式会社オフィスバスターズ
株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本　社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号
東大手ビル
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0059　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F
TEL： 06-6258-0231




■取扱商品・サービス


複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て


オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス


不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等


東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号


第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号


高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保　第0952号


動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002


宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号


内装仕上工事業　国土交通大臣許可(般-6)第26676号


解体工事業　国土交通大臣許可（般-4）第26676号


一級建築士事務所 東京都知事登録　第61767号


産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号


産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号


産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号


産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号


産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号


産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号


産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号


産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号


金属くず業許可証　大阪府　第2021号



■参加団体


一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員


一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員


一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員


東京経営者協会 経営者懇談会委員


東京商工会議所 会員


柏商工会議所 会員


京都商工会議所 会員


ダイヤモンド経営者倶楽部 会員