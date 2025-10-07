オフィスバスターズ、倉庫内クリーニング・オンサイト対応・塗装対応を強化。出荷前に「新品級」へ――中古オフィス家具に、徹底した“商品磨き”も新たに標準化！

株式会社オフィスバスターズ当社では、汚れ、埃、シール跡などを一つひとつ手作業で除去。塗装・補修もできる熟練のスタッフが作業しています。

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890）は、すべての中古オフィス家具に対し、出荷前に徹底したクリーニング（商品磨き）を実施しており、お客様に「清潔で安心して使える商品」をお届けしています。今回はさらに、新たなサービスとしてご希望に応じ、お客様のオフィス現場（オンサイト）でのクリーニング対応や、倉庫内での塗装サービスにも対応しております。

参考URL：https://www.officebusters.com/ob_campaign/cleaning.php(https://www.officebusters.com/ob_campaign/cleaning.php)

「出荷前にしっかり磨く」を標準化

当社では、お客様に届く全ての中古家具について、「出荷直前のタイミングで再度クリーニング」を行っています。

これにより、展示中のホコリや指紋、搬送中の汚れなどを可能な限り除去し、まるで新品のような印象でご使用いただける状態を保っています。特に法人のお客様からは「届いた商品のきれいさに驚いた」と高い評価をいただいております。

ー主な対象商品とクリーニング内容ー

デスク類：天板の黒ずみやシール跡、引き出し前面・取っ手まわりの汚れを除去

ワゴン ：引き出し内部・取っ手・脚部などの蓄積汚れを清掃

チェア ：背もたれ・座面の線状汚れ、脚部・キャスターの黒ずみ除去

書庫類 ：扉・鍵穴まわり・上面のホコリや擦れの洗浄

さらに、オンサイト・塗装対応も可能

ーお客様のニーズに応じて、以下のサービスも新たに提供可能ですー

・オンサイト対応：オフィス移転やレイアウト変更時など、現場でクリーニングを実施

・倉庫内での塗装：中古家具に生じた傷や色ムラを補修・再生。外観の統一にも対応可能

▼手強い汚れも、クリーニングや補修、再塗装などを施すことでこんなにきれいになります。また痛んだり欠損している部品も可能な限り補修します。

全体の汚れをクリーニング座面の汚れをきれいに背もたれ汚れもクリアに脚部分汚れを一掃デスク全体の色味もとに天板の黒ずみ白く汚れや黄ばみの強い場合は、専用の塗料を散布シールはがしを散布してスクレーパーで落とします背面・天板も専用の洗剤で磨いて拭き取り

●当社の強み

・出荷直前の清掃：梱包前に再度クリーニング

・全国均一品質 ：標準化された手順を全店舗で導入

・現地対応力 ：スピーディなオンサイトサービス

・加工オプション：塗装・リメイクにも柔軟対応 （※有料サービス/別途ご相談ください）

●今後の展望

・“見た目価値”向上による利用促進

・一気通貫の品質保証体制

・塗装メニューやカラー指定対応の標準化

このように、当社は「中古だから仕方ない」ではなく、「中古でも新品のように使っていただきたい」という強い想いのもと、全国のスタッフが一点一点丁寧に商品を磨き、補修し、お客様のもとへお届けしています。

洗浄・修復技術の標準化、倉庫内での塗装、現地での対応力といった独自の体制により、見た目の美しさだけでなく、“清潔さ”と“安心感”をもお届けすることが、オフィスバスターズの責任であり、強みでもあります。

今後も私たちは、「お客様第一主義」のもと、どんな家具も新品に近づける努力を惜しまず、一人ひとりのお客様にとって“最適な一脚・一台”を届けるパートナーとして、サービスを進化させてまいります。

