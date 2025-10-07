FDA×名鉄観光　2026年「初日の出フライト」の実施について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)と

名鉄観光サービス株式会社(略称:名鉄観光、本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩切 道郎）は、2026年1月1日(木・祝)に、元旦の初日の出と富士山をご覧いただく「初日の出フライト」を実施いたします。

今回の「初日の出フライト」は、中部国際空港(セントレア)より運航の予定です。ご搭乗のみなさまには、搭乗証明書をはじめ、この日のために特別に制作したFDA限定グッズなどを詰め合わせたお土産もご用意しています。

FDAは、地域と地域を結ぶ航空会社として、2026年も引き続き各地での遊覧フライトの実施に積極的に取り組んでまいります。

■初日の出フライトの概要

・実 施 日：2026年1月1日(木・祝)

・発着空港：中部国際空港(セントレア)

・使用機材：ERJ175型(84人乗り)

・運航ダイヤ：中部国際空港発5:50頃～中部国際空港着7:30頃

・発 売 日：2025年10月10日(金) 9:30～(先着順受付)

・備 考：

◎「初日の出フライト」は、名鉄観光サービスによる募集型企画旅行として実施いたします。

旅程や旅行代金等の詳細、お申込みは下記Webページをご確認ください。

［URL］https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/special/newyear_flight2026/

◎当日の天候等の理由により初日の出や富士山が鑑賞できない場合は、飛行経路を変更する場合がございます。