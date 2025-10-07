【資格の学校TAC】人生100年時代、お金の知識を楽しく学べる「秋の相続・年金セミナー＜無料＞」を10月13日(月祝)に開催！
ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、人生100年時代に身につけておきたい相続・年金にまつわる”お金の知識”を楽しく学べる「秋の相続・年金セミナー」を2025年10月13日(月祝)に開催します。
【秋の相続＆年金セミナー】相続「相続の新常識！法改正を知って安心の未来を作ろう」／年金「知らないと損する！最新の年金制度を徹底解説」（担当はいずれも中野克彦講師）
年金や相続などの制度の複雑さゆえに、有効な制度の利用方法を知らないまま、損をしてしまう方もいます。
相続セミナーでは、2024年の改正を含む相続法の最新情報をわかりやすく解説します。離婚後100日結婚できないルールの改正など、どのような影響があるのかを具体例でご紹介。また年金セミナーでは、年金制度の基本だけでなく、最近の制度変更やメリットを最大限活用する方法を解説します。
将来お金で損をしたくない方は、ぜひご参加ください！
▼こんな方におすすめ
・相続を円満に行いたい
・相続の知識を強化したい
・年金制度について改めて知りたい
・受給年金額を増やせる制度を知りたい
▼セミナー概要
開催日：2025年10月13日(月祝)
開催時間：11：00～12：40
視聴方法：Zoom（ウェビナー形式）
参加料：無料（要予約）
申込締切：ガイダンス開始時まで
※入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。
※【相続】【年金】別々のセミナーとなります。両方の視聴を希望される場合は、それぞれにお申込みが必要です。
▼詳細・申込URL
https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/webinar_LP_fp.html#nakano
・講師プロフィール
中野 克彦（なかの かつひこ）講師
コンピュータメーカー、コンサルティングファームを経て、リンク・イノベーションを設立。独立系FPとして活動する一方、日本FP協会におけるプロフェッショナルFP研修講師、諮問委員、評議員を歴任し、後進FPの育成やFP業界の発展に尽力している。
・プログラム
［１.相続セミナー］
時間：11：00～11：40（約40分）
テーマ：相続の新常識！法改正を知って安心の未来を作ろう
［２.年金セミナー］
時間：12：00～12：40（約40分）
テーマ：知らないと損する！最新の年金制度を徹底解説
・相続検定とは
高齢化に伴う相続事案の増加により、一部の専門家のみならず、金融機関の担当者や一般生活者にとっても相続に関わる法制度の理解や、円滑な資産承継のために必要となる知識の獲得は、必要不可欠なものとなってきています。
相続検定は、金融機関の行員など相続や事業承継に関する専門的・実務的な能力に秀でた人材を育成することを目的として、一般社団法人日本金融人材育成協会により創設されました。顧客の相続における課題を的確に把握し、適切なアドバイスを行うための知識と能力を身につけられる内容となっています。
具体的には、相続に関する法制度や税額計算、生前にやっておくべき相続準備の能力を有しているかを判定します。
相続検定を勉強することで、金融機関にお勤めの方の業務はもちろん、一般の方が金融機関や税理士・弁護士との相談をスムーズに進めるために役立つ知識が学べます。
▼TAC相続検定対策講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sozoku.html
▼検定試験の詳細はこちら
https://www.kigyou-keiei.jp/lp/souzoku_kentei/
・年金検定とは
年金検定は、公的年金等に関する専門的・実務的な知識を身につけていることを証明する、一般社団法人日本金融人材育成協会主催の検定試験です。
本検定試験では、老齢年金の全体像はもとより、障害年金及び遺族年金の支給要件や、年金額の計算、また公的医療保障の基礎についても問われますので、より幅広く深い知識が求められ、本検定試験に合格し得る知識を習得することにより、金融機関においては年金相談や公的年金の新規口座獲得に関わる相談スキルの向上に、また社労士やFPなどの実務に就いている方にとっては業務の拡大に繋げることができます。
▼TAC年金検定対策講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_nenkin.html
▼検定試験の詳細はこちら
https://www.kigyou-keiei.jp/lp/nenkin_kentei/
■TAC株式会社概要
会社名:TAC株式会社
会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/
代表者:代表取締役社長 多田敏男
所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号