チョコレートを3層仕立てにした上質アイス「セブンプレミアム 濃厚生チョコバー」 10月14日（火）より発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、生チョコレートを存分に味わえるバーアイス「セブンプレミアム 濃厚生チョコバー」を10月14日（火）より、全国のセブン‐イレブンにて発売いたします。

今回、チョコレート好きに捧げる、チョコレート尽くしのバーアイス「セブンプレミアム 濃厚生チョコバー」が新発売。

チョコレートコーティング・チョコレートアイス・とろ～り生チョコの3層仕立てで、濃厚なチョコの味わいを最後までお楽しみいただけます。チョコレート好きの方にもおすすめの商品です。

チョコレート商品の人気が高まるシーズンに向けて、「チョコレートの濃厚な味わいを存分に楽しめる商品を提供したい」という想いで、開発しました。濃厚なチョコレートを贅沢に味わえるご褒美アイスとして、味のこだわりと満足感をお届けします。

チョコレート好きに捧ぐ！こだわりのチョコ3層仕立てで、濃厚な味わいのアイスバー

■セブンプレミアム 濃厚生チョコバー

価格：268円（税込289.44円）

発売日：10月14日（火）～順次

販売エリア：全国

こだわりのチョコ3層仕立て

チョコレートコーティング・チョコレートアイス・とろ～り生チョコの3層仕立て。チョコレート尽くしの構造で、カカオ本来の風味と濃厚な味わいを最後まで楽しめる品質に仕上げました。

〈チョコレートコーティング〉

カカオ本来の風味が楽しめ、華やかさと酸味が特長。

〈チョコレートアイス〉

チョコレート本来の味わいが楽しめる濃厚なチョコレートアイス。

〈生チョコ（センター部）〉

カカオ感がしっかりと感じられることに加え、とろ～り食感の生チョコソース。

担当者コメント

今回発売する「セブンプレミアム 濃厚生チョコバー」は、“チョコレート好きに捧ぐ、チョコレート尽くし商品”がコンセプトのアイスバーです。「上質なチョコレート商品を求めるお客様に向けて、本格的な味わいを存分に楽しめる商品を届けたい」という想いで開発がスタートした商品になります。とにかくチョコレートの魅力を最大限に引き出すことにこだわりました。生チョコレートの濃厚な味わいで、一口食べれば幸せな気分を味わえること間違いなし！自分へのご褒美として選んでいただき至福のひとときを過ごしてもらえたら嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。