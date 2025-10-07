アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

『世界中の“好き”を加速する』をビジョンに掲げ、ブランドのファン育成・活性化を手がけるアジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下AMN）は、このたび『ファンマーケ＆アンバサダーマーケ 無料プチ相談会』を開催いたします。

■オンライン相談会の内容について

「ファンとの関係づくり、気になってはいるけど…」

「アンバサダーってインフルエンサーとどう違うの？」

「今の施策に限界を感じていて、何かヒントが欲しい…」



そんな“ちょっと気になる〇〇”に、AMNメンバーがお応えする

無料のオンライン個別相談会を開催します。

今さら聞けない素朴な質問も大歓迎。知識ゼロでのご参加も大丈夫。

PR・広告代理店のご担当者様のご応募もお待ちしています！

★ご対応メンバーはこちら（予定）

1．アンバサダープログラム(R)コンサルタント

2．入社約2か月目のアカウントプランナー

3．ユーザーコミュニケーション＆カスタマーサポート

※全員現場寄りのメンバーなので、事例紹介なども可能です

■セミナー概要

開催日 ： 2025年10月22日（水）13:00～17:00

（1時間目安・応募フォームでご希望時間帯をおうかがいします）

開催時間/形式 ： オンライン開催（※Zoom利用）/1社様ずつの個別対応（1社3名様まで）

参加費 ： 無料(要事前申込)

※【AMN未契約の企業様限定】です。弊社サービスをご利用中の方は対象外となります。

※応募者多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。

■スピーカー

沖谷 果奈（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）

小林 遥佳（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）

神谷 恵理子（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）

■お申し込みはこちらから

https://agilemedia.jp/seminar/20251022.html

■アジャイルメディア・ネットワーク（AMN）について

AMNは『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品/サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。

URL： https://agilemedia.jp/

<本案件に関するお問い合わせ先>

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

担当：沖谷

E-mail：info@agilemedia.jp

Tel：03-6435-7130