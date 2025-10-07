ファンマーケ＆アンバサダーマーケ 無料プチ相談会
『世界中の“好き”を加速する』をビジョンに掲げ、ブランドのファン育成・活性化を手がけるアジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下AMN）は、このたび『ファンマーケ＆アンバサダーマーケ 無料プチ相談会』を開催いたします。
■オンライン相談会の内容について
「ファンとの関係づくり、気になってはいるけど…」
「アンバサダーってインフルエンサーとどう違うの？」
「今の施策に限界を感じていて、何かヒントが欲しい…」
そんな“ちょっと気になる〇〇”に、AMNメンバーがお応えする
無料のオンライン個別相談会を開催します。
今さら聞けない素朴な質問も大歓迎。知識ゼロでのご参加も大丈夫。
PR・広告代理店のご担当者様のご応募もお待ちしています！
★ご対応メンバーはこちら（予定）
1．アンバサダープログラム(R)コンサルタント
2．入社約2か月目のアカウントプランナー
3．ユーザーコミュニケーション＆カスタマーサポート
※全員現場寄りのメンバーなので、事例紹介なども可能です
■セミナー概要
開催日 ： 2025年10月22日（水）13:00～17:00
（1時間目安・応募フォームでご希望時間帯をおうかがいします）
開催時間/形式 ： オンライン開催（※Zoom利用）/1社様ずつの個別対応（1社3名様まで）
参加費 ： 無料(要事前申込)
※【AMN未契約の企業様限定】です。弊社サービスをご利用中の方は対象外となります。
※応募者多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。
■スピーカー
沖谷 果奈（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）
小林 遥佳（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）
神谷 恵理子（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 アンバサダーマーケティング事業部）
■お申し込みはこちらから
https://agilemedia.jp/seminar/20251022.html
■アジャイルメディア・ネットワーク（AMN）について
AMNは『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品/サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。
URL： https://agilemedia.jp/
<本案件に関するお問い合わせ先>
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
担当：沖谷
E-mail：info@agilemedia.jp
Tel：03-6435-7130