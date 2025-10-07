ポッドキャスト番組「ママタルトの地球ディッシュカバリー～東京外大の先生と一緒～」 配信開始のお知らせ

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学（東京都府中市、学長：春名展生）は、TBSポッドキャストとのコラボで、世界の食文化を入り口に地域の社会や文化をひもとくポッドキャスト番組「ママタルトの地球ディッシュカバリー ～東京外大の先生と一緒～」を、2025年10月7日（火）17時より配信開始いたします。以降、毎週火曜日に新エピソードを公開予定です。

本番組では、お笑いコンビ・ママタルトさんをパーソナリティに迎え、東京外国語大学の教員とともに、料理・言語・文化をテーマに地域の魅力や国際的なつながりを多角的に紹介していきます。専門的な知識を、笑いとともにわかりやすく届ける“知的エンタメ”として、広く楽しんでいただける内容となっています。

本番組のカバーアート第１回目の収録の様子

第1回のゲストは、大学院総合国際学研究院の萬宮健策教授。ウルドゥー語を切り口に、南アジアの文化と食の魅力を語っていただきました。第１回目の収録は、西荻窪の本格パキスタン料理店「ラヒ・パンジャービー」にて行われ、臨場感あふれるトークが展開されています。

番組はSpotify、Apple Podcast、Google Podcastなど各種プラットフォームで無料配信されます。

番組概要

こんな方に聴いてほしい

- 番組名： 「ママタルトの地球ディッシュカバリー ～東京外大の先生と一緒～」- 配信開始日： 2025年10月7日（火）17:00- 更新頻度： 毎週火曜日 パーソナリティ： ママタルト（お笑いコンビ）- 配信媒体： Spotify ／ Apple Podcast ／ Google Podcast ほか- 第1回ゲスト： 萬宮健策教授（東京外国語大学）（以降は下記参照）- 収録場所： 主に東京都内にある各国・地域の料理店

世界の食文化に興味がある方、教員の専門をやさしく知りたい方、笑いと学びを一緒に楽しみたい方にぴったりの番組を目指しています。

今後のゲスト一覧

- 世界の食文化や地域の社会に興味がある- 教員の専門領域をやさしく知りたい- 笑いと学びを一緒に楽しみたい- 国際的な視点を広げたい

各教員の出演回は前編・後編の2回に分けて放送され、話題を掘り下げていきます。

第１～２回ゲスト

萬宮 健策 教授（東京外国語大学 大学院総合国際学研究院）

専門：社会言語学、ウルドゥー語、スィンディー語、南アジア地域研究

収録場所： パキスタン料理店「ラヒ・パンジャービー」（西荻窪）

第３～４回ゲスト

青山 弘之 教授（東京外国語大学 大学院総合国際学研究院）

専門：東アラブ地域の政治学

収録場所： アラブ料理店「アル・アラン」（六本木）

第５～６回ゲスト

石川 博樹 教授（東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所）

専門：アフリカ史

収録場所： エチオピア料理店「クイーン・シーバ」（中目黒）

第７～８回ゲスト

星 泉 教授（東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所）

専門：チベット文化圏の言語学

収録場所： チベット料理店「タシデレ」（四ツ谷）

（調整中）ゲスト

宮田 敏之 教授（東京外国語大学 大学院総合国際学研究院）

専門：タイ経済研究, 東南アジア経済研究

収録場所： タイ料理店（調整中）

（調整中）ゲスト

久野 量一 教授（東京外国語大学 大学院総合国際学研究院）

専門：ラテンアメリカ文学

収録場所： キューバ料理店（調整中）

大学名：国立大学法人 東京外国語大学

代表者：学長 春名 展生

所在地：〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1

URL：https://www.tufs.ac.jp/

ポッドキャスト紹介ウェブページ：https://www.tufs.ac.jp/abouttufs/pr/podcast/podcast01.html