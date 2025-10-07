2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9・10戦富⼠スピードウェイ 取材に関するご案内(最終)

株式会社日本レースプロモーション

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。10月10日(金)・11日(土)・12 日(日)の3日間、富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)で開催される「2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9・10戦」につきまして、下記の通りご案内いたします。何卒、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

補足・追加情報

・10/10(金) 飛⿓高等学校(自動車工業科)による社会科見学受け入れ ※取材可能

・10/10(金) 金曜日パートナーDAY(就活セッション)開催 ※取材可能

・10/11(土) 駐日ブラジル大使館ロナウド・アマラウ公使ご来場(ご案内)

・10/12(日) AFTER RACE GRID PARTY開催 ※取材可能

・10/11(土)・12(日) TOP3ポディウムトークショー開催(ご案内)

2025 SUPER FORMULA Rd.9-10 タイムスケジュール(予定)

※1指名制：メディアの皆様からリクエストがあったドライバーのみ参加します

※2囲み形式：ブリーフィングルームにてバックボード前での囲み取材となります

2025 SUPER FORMULA Rd.9-10 ピット割り

2025 SUPER FORMULA Rd.9 予選グループ分け(暫定)

※正式は大会事務局より公示される公式通知をご確認ください

2025 SUPER FORMULA Rd.9-10 参戦チーム(予定)

JRP 定例会見(サタデーミーティング)

日 時：2025年10月11日(土) 12時20分～12時50分(30分間)

場 所：ブリーフィングルーム

出席者：近藤 真彦 株式会社日本レースプロモーション 取締役会長

上野 禎久 株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長

Mr. Alexander Winkler Senior Commercial Manager | A2RL Head of Sporting、他

内 容：１. 2025-2026シーズンについて

２. 新パートナーの発表

３. ASPIREからのお知らせ

飛⿓高等学校(自動車工業科)による社会科見学

日 時：2025年10月10日(金) 09時30分～15時30分(予定)

場 所：ブリーフィングルーム、他

来 場：飛⿓高等学校(自動車工業科)1年生42名

内 容：09:30 オリエンテーション

10:00 富⼠スピードウェイ サーキット施設見学

11:00 FP1見学

12:00 休憩

13:00 TEAM MUGENピット見学／横浜ゴムタイヤガレージ見学(2班)

13:50 質疑応答

14:20 FP2見学

15:30 クロージング

駐日ブラジル大使館ロナウド・アマラウ公使ご来場

日 時：2025年10月11日(土)11時頃(予定)

来 場：駐日ブラジル大使館 経済部 ロナウド・アマラウ公使

予 定：ピット訪問／イゴール・オオムラ・フラガ選手激励

グリッドウォーク

決勝レース観戦

金曜日パートナーDAY(就活セッション)

日 時：2025年10月10日(金) 11時00分～17時00分

場 所：クリスタルルームNo.1～3

出 展：自動車・モータースポーツ関連企業

参 加：2027年3月卒業予定学生(大学、大学院、大学校、専門学校、高専)

AFTER RACE GRID PARTY

日 時：2025年10月12日(日) 16時55分～19時30分

場 所：ホームストレート(⾬天時はピットビル3F)

内 容：16:55 エリアオープン

17:00 トライアルバイクパフォーマンス／ダンスパフォーマンス

18:00 GR86デモラン(大湯都史樹選手)

18:30 DJパフォーマンス(大湯都歴樹選手)

18:55 DJスペシャルパフォーマンス(EXILE MAKIDAI from PKCZ(R)さん)

19:30 クローズ

決勝TOP3 ポディウムトークショー

日 時：2025年10月11日(土)・12日(日)

場 所：ポディウム(表彰台)

出 演：Rd.9、Rd.10決勝TOP3

※ 従来、決勝TOP3 公式記者会見後にイベント広場ステージにて実施していたTOP3 トークショーを、今回の富⼠大会では表彰式の後、ポディウム上で実施いたします。

メディアサービス

＜予選・決勝レポート(日本語・英語)及びハイライト動画フッテージ配信＞

予選、決勝終了後、それぞれ2時間程度に一⻫メールにて配信いたします。動画については、スポーツニュース等の報道用途としてご利用いただけます(要メディア登録)

(参考)予選ダイジェスト https://www.youtube.com/watch?v=_9u9YUTymxE

(参考)決勝ダイジェスト https://www.youtube.com/watch?v=70hI1M7gtdU

→ メディア登録はこちら https://old.superformula.net/app/user/media.php

(左から)予選シーン／決勝スタートシーン／決勝バトルシーン(例：富⼠スピードウェイ)＜フリー走行・予選・決勝リザルト＞

各セッション終了後速やかに、公式結果ならびに獲得ポイントをSUPER FORMULA公式サイトへ順次掲載いたします。また、各セッションのドライバーごとのラップタイム、最高速度などの詳細データはメディアセンターにてJRPよりご提供いたします。

→ SUPER FORMULA公式サイト https://superformula.net/sf3/driver_taxonomy/2025/?standings

＜メディア用写真＞

報道用途としてご利用いただける公式写真は、フリー走行後から順次メディアサイトへ掲載いたします。なお、2025年シーズンの閲覧パスワードは「sf2025」です。

→ メディアサイトはこちら https://old.superformula.net/app/user/media.php

＜動画素材・車載カメラ映像＞

上記、ダイジェスト動画以外の動画はJRPへお問い合わせください。提供料が必要となる場合がありますので予めご了承ください。

＜SUPER FORMULA MEDIA CONNECT(Slack)＞

SUPER FORMULAでは、メディアの皆様へよりスピーディーな情報共有を目的に、2025シーズンよりコミュニティツール「Slack」を導入いたしております。ご利用を希望の方は、下記よりご登録をお願いいたします。

→ https://join.slack.com/t/sfmediaconnect/shared_invite/zt-2zvb1dj2v-fXFOXkJ8Gyoyx~qzPqvB4g

参考情報

・SUPER FORMULA富⼠大会はレース後も楽しい♪ 秋の夜長を楽しもう！おすすめコンテンツをご紹介！

→ https://superformula.net/sf3/release/23244/

・10月富⼠はレースもイベントも見どころ満載！ 大注目のおすすめポイントをピックアップ！

→ https://superformula.net/sf3/release/23127/

・【挑戦者求ム!!】仮装で全額キャッシュバック!?『SUPER FORMULA ハロウィン』概要発表！

→ https://superformula.net/sf3/release/23072/

・【続報】【EXILE MAKIDAI】10/12(日) SUPER FORMULA Rd.10 FUJI “AFTER RACE GRID PARTY” 出演決定！

→ https://superformula.net/sf3/release/23030/

・【予告】大好評のDJ ステージがパワーアップ！『AFTER RACE GRID PARTY』開催決定！

→ https://superformula.net/sf3/release/23005/

・【規模拡大】10/10(金) SUPER FORMULA “金曜日パートナーDAY” 「自動車・レース業界 キャリア研究EXPO」開催決定・募集開始！～自動車・モータースポーツ関連企業＆学生が富⼠スピードウェイに大集結～

→ https://superformula.net/sf3/release/22993/