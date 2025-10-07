TOKYO BASEが南青山エリア 初進出「CITY TOKYO」青山店がオープン

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷 正人）は、2025年10月9日(木）、当社初となる青山エリアにスーパーファブリックブランド「CITY TOKYO（シティ トウキョウ）」の旗艦店舗をグランドオープンいたします。 このたび、青山という特別な地に新たな拠点を構えることは、ミッションである「日本発を世界へ」に向けた、ターニングポイントとなり、次なるステージへの大きな一歩と位置付けております。「CITY TOKYO」は、既存ブランドである「UNITED TOKYO」「PUBLIC TOKYO」が追求してきた“日本製”へのこだわりを受け継ぎながら、生地そのものの上質さや着心地に徹底的にこだわった“スーパーファブリックブランド”です。全てのアイテムには、従来の「UNITED TOKYO」「PUBLIC TOKYO」にも採用されている縫製産地を示す県マーク付きの品質表示タグに加え、素材ごとの特性やこだわりを明記した専用タグを付属。生地の力を可視化することで、真に上質な服づくりを目指しています。

オープニングを記念し、世界的に注目を集める新素材「PlaX(TM)（プラックス）」を配合した、抗菌・防臭機能を備える今治製「bio Towel（バイオタオル）」のCITY TOKYOロゴ入り特別仕様を、税込30,000円以上お買い上げのお客様へノベルティとしてプレゼントいたします。

CITY TOKYO青山店 オープニングノベルティ

CITY TOKYO独自の素材タグ産地表記がされた品質表示タグ

「CITY TOKYO（シティ トウキョウ）」コンセプト

FROM JAPAN TO THE WORLD

SUPER FABRIC BRAND

糸から紡がれる探求、研ぎ澄まされた素材の本質。

都市で生きる人に、確かな上質を届ける。

洗練された日常着は、日々を美しくさせる。

ALL MADE IN JAPAN。

TOKYOが導く、新しい都市のベーシック。

CITY TOKYO 公式サイト：https://citytokyo.com/

CITY TOKYO 公式Instagram：https://www.instagram.com/city_tokyo_official/

店舗情報

CITY TOKYO青山

〒107-0062 東京都港区南青山３丁目17－１５(表参道A4出口から徒歩1分)

グランドオープン日：2025年10月9日（木）