ISMS（JIS Q 27001:2023（ISO/IEC 27001:2022））認証取得のお知らせ

nat株式会社

nat株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：劉 栄駿、以下 nat）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「JIS Q 27001:2023（ISO/IEC 27001:2022）」に基づく認証を2025年9月26日付で取得しましたことをお知らせいたします。

ISO/IEC 27001:2022は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格で、情報セキュリティの3要素とも言われる、機密性・完全性・可用性をバランスよくマネジメントし、情報を有効活用するための組織の枠組みを示しています。

natは、Scanatなどのサービス展開にあたり徹底した情報管理を行ってまいりましたが、利用者数の増加に伴い、外部審査を通じたセキュリティ体制の強化が不可欠であると判断し、今回の取得へと至りました。

本認証の取得により、利用者や協力会社の皆さまに、これまで以上の安心と信頼を提供できると考えております。

認証登録の概要

適用規格：JIS Q 27001:2023（ISO/IEC 27001:2022）

登録番号：IS394

認証取得日：2025年9月26日

認証機関：一般財団法人ベターリビング

登録範囲：Scanatの開発・運営および戦略・システムコンサルティングサービス

natはこれからも情報セキュリティ管理の維持・向上のために、法令・ガイドライン順守を徹底し、皆さまに安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

会社情報

■ natについて

会社名： nat株式会社

所在地： 東京都中央区八丁堀2-14-1住友不動産八重洲通ビル7F

代表者： 劉 栄駿

設立： 2019年5月20日

事業内容：「Scanat」の開発・運営および戦略・システムコンサルティングサービス

HP URL：https://www.natincs.com/