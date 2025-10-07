アンドプランツを運営する株式会社Domuzが、ご自宅用の花を販売する新アプリ『アンドフラワー』をリリース

株式会社Ｄｏｍｕｚ

観葉植物と花のD2Cブランド「アンドプランツ」を運営する株式会社Domuz（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高木弘貴）が、自宅用の花を販売するモバイルアプリ『アンドフラワー』を2025年10月7日（火）13:00に提供開始します。iOS/Android同時公開です。

また、10月7日(火)～10月13日(月)に全商品対象の50%OFFリリース記念キャンペーンを実施します。

アプリリリースに至る背景

株式会社Domuzは、観葉植物のオンラインストアとして「アンドプランツ」を2021年にリリースしました。

「部屋に眺めを」をコンセプトにサービスを展開し、LINE公式アカウント10万人、SNS累計30万人超えと、植物初心者から愛好家まで幅広く支持を集めています。

また2022年より生花のフラワーギフト商品の販売も開始。花束・アレンジメント・スタンド花など、幅広いギフトシーンに対応する商品を展開してきました。

今回の新アプリ「アンドフラワー」では、お花のギフト需要から自宅用需要へと裾野を広げ、より日常的に花を楽しめる「花のある暮らし」をお届けします。

モバイルアプリとしてリリースすることで、ユーザーが日常的に触れ、スムーズに商品を購入し、継続的に利用できる体験を提供します。

新アプリ「アンドフラワー」の特徴

「アンドフラワー」は、たっぷりのお花を1,980円～で販売するモバイルアプリです。

季節の花をお手頃にご自宅までお届けすることで、「花のある暮らし」を届けていきます。

■安くてたっぷり

ボリュームたっぷりのお花を、1,980円（送料無料/税込み）から販売します。

■自宅までお届け

珍しい洗練されたお花を宅配便にて全国のご自宅までお届けします。

■季節の花を毎日新発売

旬な季節の花を用いた新商品を毎日発売します。（平日のみ）

■到着日を指定可能

複数の日付の中から受け取りやすい日付を選択可能です。

商品ラインナップ例

以下は商品例です。以下のような商品を個数限定の日替わりで販売していきます。

全商品50%OFF！アプリリリース記念キャンペーンを開催！

- ガーベラ レッド&オレンジ 16本 / 1,980円- ガーベラ ミックス 12本 / 1,980円- ひまわり ミックス 10本 / 1,980円- フローリストのおまかせ花束 8~10本 / 1,980円ガーベラ レッド&オレンジ 16本ガーベラ ミックス 12本ひまわり ミックス 10本フローリストのおまかせ花束 8~10本

アプリのリリースを記念して、リリースから1週間の期間限定で50%OFFキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

内容：50%OFF（全商品対象・お一人様1回まで）

期間：2025年10月7日（火）13:00 ～ 10月13日（月）23:59

条件：

１.アプリダウンロード

２.プッシュ通知をオン

３.会員登録/ログイン

■リンク

アプリダウンロード（iOSはこちら(https://apps.apple.com/us/app/and-flowers-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%8A%B1%E5%B1%8B/id6751482449)・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.andplants)）

アプリ特集ページはこちら(https://andplants.jp/pages/andflower)

株式会社Domuzについて

「ITとデザインでみどりのある暮らしをもっと身近に」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインを用いて、観葉植物や花が身近に感じられるライフスタイルの提供を目指しています。

観葉植物と花のEC「アンドプランツ」と、花き産業向け卸マーケットプレイス「ハナイチ」を運営しています。

■会社概要

会社名：株式会社Domuz

所在地 ：神奈川県川崎市中原区小杉御殿町２丁目６７－６ ２階

事業内容：グリーンフラワー事業

代表者 ：代表取締役社長 高木 弘貴

