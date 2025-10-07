チュートリアルソリューション『Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）』を株式会社四国銀行に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、株式会社四国銀行（本社：高知県高知市、取締役頭取：小林 達司、以下、四国銀行）に、チュートリアルソリューション『Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Automate 導入の概要

この度、四国銀行は、ウィズデスクが提供する Withdesk Automate を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、Web サイト上に操作ガイドを表示するチュートリアルを提供できるようになります。なお、チュートリアルは、住宅ローン Web 申込ページにおいて利用を開始し、対象範囲を順次拡大していく予定です。

今回の導入にあたっては、Web から各種ローンのお申し込みを進める上で対応が必要になるマイページの登録やお客さま情報の入力、本人確認書類のアップロードなどの複雑なお手続きに対して、吹き出しやポップアップといった操作ガイドを表示することができるため、Web に詳しくない方や Web 操作が苦手な方でも、お客さま自身でお手続きを完了できるようになるとのご評価をいただいております。また、管理画面からノーコードで簡単にチュートリアルを作成できるため、運用面での負担が少ないというご評価のもと、Withdesk Automate の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ 四国銀行のコメント

当行では、ローンの Web 申込フォームにウィズデスクから提供される Withdesk Automate を導入することにより、より多くの情報を効果的に表現することで入力におけるお客さまのストレスを低減でき、銀行の業務円滑化にも資するものと考えております。

■ 四国銀行について

＜会社概要＞

会社名：株式会社四国銀行

所在地：高知県高知市南はりまや町1-1-1

代表者：小林 達司（こばやし たつじ）

ホームページ：https://www.shikokubank.co.jp/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、Web 操作に関するお困りごとを解決することに特化したカスタマーサービスプラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現します。

■ Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）とは

Withdesk Automate は、チュートリアルソリューションです。チュートリアルソリューションとは、Web サイト上に表示される操作ガイドに沿って操作してもらうことにより、お客さまに Web の操作方法を習得させるためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/