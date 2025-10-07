ハイレゾ、２つの次世代GPUクラウドサービスを発表

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、2つの新たなGPUクラウドサービスを発表し、年内リリース予定であることをお知らせいたします。

マルチノード型ハイエンドGPUクラスタ

1つ目の新サービスは、NVIDIA最新GPU B200を搭載したマルチノード型ハイエンドGPUクラスタ（仮称）です。ハイエンドGPUサーバーを複数台接続し、大規模な計算力を提供することを目的としたGPUクラウドサービス(GPUaaS)として提供します。当社がこれまで貸し出せる計算力の上限はサーバ一単位に依存していましたが、クラスタ構成にすることでより大規模な開発を可能にし、生成AIやLLMの研究開発など、より幅広くお客様のニーズに応じた環境を提供します。また、Slurmベースのジョブ投下型計算クラスタとしての提供により計算資源の利用効率を最大化します。



本サービスはポイント利用制を導入予定で、ポイント購入で1分単位で使用できる仕様となる予定です。ポイント購入から1年間有効かつ商用利用も可能となります。

ダイナミックプライシング・可変分割型GPUサーバー

2つ目の新サービスは、NVIDIA H200の時間貸し・枚数貸しを可能とする可変分割型GPUサーバー（仮称）です。本サービスは、GPUを1分、1枚からGPU単位での計算力の利用貸出しが可能になります。これにより、GPU利用の制約やハードルが大幅に下がり、さらに多種多様なユースケースに対応できることが期待されます。また、ダッチオークション型のダイナミックプライシングを導入しており、業界最安級のGPUサーバーが、需要変動でさらに安価で市場に提供できる仕組みを備えています。

当社従来のGPUSOROBANサービスに加え、大規模開発とマルチユースケースの対照的で柔軟な２つの新たなサービスをリリースすることで、これまで以上のフレキシビリティと幅広いGPU活用のご提案が可能となり、ハイレゾの提供する「計算力」をより身近に実感いただくことができるようになります。当社の新サービスをきっかけに、社会全体のより一層のイノベーション加速を実現することを期待しております。

新サービスの正式リリースは11月以降に順次予定しております。

プロダクトに関する個別問い合わせ・事前予約等については下記にお問い合わせください。



サービス詳細・予約受付等についてのお問い合わせ

株式会社ハイレゾ GPU事業本部 ln-gpu-sales@highreso.co.jp

GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。



株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定



会社概要

商号 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/