幅66cm！超ワイド座面の椅子を10月7日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ゆったりと腰掛けることができてまるで一人掛けソファのような座り心地、超ワイドな座面であぐらをかくことができる椅子「150-SNCH54LBK」を発売しました。

掲載ページ

あぐら椅子 胡坐いす ワイドチェア ソファチェア 幅64cm 幅広座面 ロッキング キャスター ガス圧昇降 超ワイド設計 PUレザー

型番：150-SNCH54LBK 販売価格：13,455円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH54LBK

商品説明

【あぐらも掛ける幅広座面】座面の幅66cm、奥行は48cmもあり、あぐらをかくことができるワイドチェアです。

【座りごこちも抜群】座面には高反発ウレタンクッションを採用しており、まるでソファのような座り心地です。

【高耐久】耐久性にすぐれたスチールフレームを採用しています。

【高級感のあるPUレザー生地】程よい風合いを醸し出すPUレザー生地を採用しています。

【ローバック背もたれ】幅広ながら圧迫感を抑えたローバック背もたれです。

【ロッキング採用】ロッキング機構を搭載しているので、ゆらゆらとゆれながら使うことができます。

【キャスター付き】スムーズに移動できるナイロンキャスターを採用しています。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





