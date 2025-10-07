社会を変える研究と実践を共有する―『Code for Japan Summit 2025』11月29日開催

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン

Code for Japanはテクノロジーによる社会課題解決へ取り組む全ての人に向けたカンファレンス「Code for Japan Summit 2025」を11月29日（土）に東京・渋谷の国連大学にて開催します。

今年のテーマは「Social R&D」です。テクノロジーとテクノロジーが与える影響という観点から、参加者それぞれが「これからの社会を ともに考え ともにつくる 」Social R&Dについて考え、実践へ繋げていく場を提供します。

登壇者として、Cheryl Ng氏（UNICEF）、市川文子氏（Republic）、小泉悠氏（東京大学先端科学技術センター）、鈴木健氏（東京大学）、林 篤志氏（paramita）など、続々と決定しています。

最前線で活動するトップランナーをゲストとして迎え、Social R&Dについて考えるプログラム

R&DとはResearch（研究）とDevelopment（開発）のこと。Code for Japanでは、それを平たく「考える」と「つくる」と言っています。「これからの社会を ともに考え ともにつくる 」Social R&Dについて、ゲストを招き、みなさんと、ともに考え、話し合うためのプログラムを実施します。

Keynote Speaker

Cheryl Ng氏 Digital Public Goods Capacity Builder Adviser, UNICEF

UNICEFイノベーションオフィスにてDigital Public Goodsアドバイザーとして、キャパシティビルディングを専門に活動。世界15カ国以上で、若者や、大学、政府とともに、誰ひとり取り残されないインクルーシブなデジタル・エコシステムの実現に取り組む。

Microsoftなどのグローバル企業から社会課題に取り組む企業まで、官民を問わず多様な経験を活かし、システム思考とストーリーテリングの視点から、デジタル主権や、公平性、若者によるイノベーションの推進を後押し。

注目のセッションの一部をご紹介

デジタル民主主義ブームを振り返る

最近のデジタル民主主義のブームから、テクノロジーと社会参加における成果と課題を振り返り、これからの民主主義のあり方を考えます。

- 鈴木健（東京大学）- 西尾泰和（サイボウズ・ラボ）- 山口奈々子（Code for Japan、リクルート）- 関治之（Code for Japan）

研究と社会実装 ―DEEP DIVEとBirdXplorerが描くSocial R&D

国家だけではなく、市民社会が安全保障や偽情報にどう向き合うか。OSINTとOSSツール開発を通じて、研究と実践をつなぐ新しい社会的R&Dの可能性を議論します。

- 小泉悠（東京大学先端科学技術センター ）- 陣内一樹（Code for Japan）

web3時代の暮らしをプロトタイプする

市民活動をエンパワーするWeb3活用の可能性と新しい暮らしのプロトタイプについて、コミュニティにおける実験的な事例をベースに議論します。

- 林 篤志（paramita）- 隅屋輝佳（デザインリサーチャー）- 川邊悠紀（Code for Japan）

B面発まちづくりDX：仕事と暮らし、両方から生まれる共創

豊岡市でのまちづくりDX事例から、行政と住民と中間支援団体の関係性や、全ての人が持つB面としての市民の暮らしや活動の可能性を考察します。また、そこにテクノロジーやデザインがどのように寄与できるかを議論します。

こんな人におすすめ

- 市川文子（Republic）- 小谷真央（豊岡市役所）- 青柳順子（ちいきのて）- 砂川洋輝（Code for Japan）

社会的意義のあるプロジェクトに技術やデザインで貢献したい、またはOSSやオープンデータに関心のあるエンジニア・デザイナー・プロダクトマネージャー DX・オープンデータの推進や公共サービスの改善に関心のある地方自治体や行政に関わる人 デジタル空間における偽情報拡散や情報の信頼性に関心を持ち、市民との連携やテクノロジーの活用にヒントを求める報道・メディア関係者 社会に対して能動的な貢献をしたいと考えている、もしくはITスキルを活かして社会的な活動を始めたい学生・社会人 開催概要

イベント名：Code for Japan Summit 2025 日時：2025年11月29日(土) 10:30～17:35（開場：10:00）

懇親会：17:45～19:25 会場：国連大学（https://jp.unu.edu/） 〒150-8925 東京都渋谷区神宮前５丁目５３－７０（Google Map） 収容人数：300名

参加チケットはこちら :https://luma.com/cfjsummit-2025※Lumaに飛びます

一般社団法人コード・フォー・ジャパン

Code for Japanは、シビックテック （市民が主体となって自分たちの街の課題を技術で解決する）コミュニティづくりや、オープンソースソフトウェア開発に取り組む非営利団体です。より良い未来に向けて、立場を超えてさまざまな人たちと「ともに考え、ともにつくる」ための活動を行っていきます。（詳細はhttps://www.code4japan.org/ をご覧ください。）