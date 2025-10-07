【ホテル・旅館選びの新常識】 レビュー4.0以上＆100件超が信頼の分かれ道？男女別“口コミ点数・件数”徹底分析レポート公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」(https://storepad.jp/hotel)を運営するイクシアス株式会社は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳、男女3,000人を対象に、ホテルや旅館の利用に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、過去1年間の利用経験や利用内容に加え、Googleマップの口コミが利用意欲に与える影響などを明らかにしています。宿泊施設選びにおける価値観の把握に役立つ、最新のインサイトが得られました。

【調査結果概要】

・過去1年間で宿泊施設を利用した人は、 49.5％

・Googleマップで見つけた宿泊施設を実際に利用したと回答した人は、72.9%

・宿泊施設選びの際、53.1%の人が Googleマップの口コミ評価「4.0点以上」 を重視している

調査レポートをダウンロード（無料） :https://storepad.jp/report/202509hotel

【調査結果ハイライト】

■直近1年以内の宿泊施設利用率

21歳～59歳の男女3,000人を対象に過去1年以内の宿泊施設利用状況を調査したところ、49.5%が「利用した」と回答し、50.5%が「利用していない」と回答しました。

■Googleマップ経由の宿泊率

「過去1年以内に宿泊施設を利用した」と回答した1,482人の中から300人に対し追加調査行いました。

36.7％が「何度も泊まったことがある」、36.2％が「1～2回ほど泊まったことがある」と回答し、実に約７割がGoogleマップで見つけた宿に実際に宿泊しています。これらの結果から、MAP上での魅力訴求を強化し、検討から予約までの動線をさらに最適化することが重要であることがわかります。

■口コミ評価による行動意欲の目安

Googleマップの口コミ評価では、5点満点中「4.0以上」であれば行ってみたいと感じる人が35.7％を占め、次いで「4.2以上」が10.7％、「3.8以上」が16.3％でした。一方、「星の点数は気にしない」と回答した層も12.0％存在します。これらの結果から、口コミ評価は4.0を基準として評価を高めていく施策の必要性が見てとれます。

調査の結果、Googleマップ戦略の必要性が改めて確認されました。

詳細な分析データや男女別の傾向については、下記リンクよりダウンロード可能です。

資料目次

宿泊施設の利用率／利用理由／情報源

Googleマップ利用状況・参考情報

星評価・レビュー件数の判断基準

Googleマップ活用の戦略的示唆

調査レポートをダウンロード（無料） :https://storepad.jp/report/202509hotel

調査概要

調査方法 ：インターネットによるアンケート調査

調査対象 ：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳、男女3,000人

調査日 ：2025年7月

有効回答数：3,000件

調査結果の引用についてのお願い

本リリース内容を転載いただく際は、「イクシアス株式会社調べ」を引用元として記事URLとともにご記載ください。

STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・SNS・HP・インバウンド向けメディアなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/hotel

導入事例： https://storepad.jp/case

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/