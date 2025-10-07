開業20周年を迎えたつくばエクスプレス4駅に設置の周辺案内地図をデジタル化へ

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出など、公共性の高い事業を展開する表示灯株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、この度、つくばエクスプレスの4駅（八潮駅・流山おおたかの森駅・柏の葉キャンパス駅・守谷駅）に設置する周辺案内地図「ナビタ」をデジタル化し、大幅リニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

（左より八潮駅、流山おおたかの森駅、柏の葉キャンパス駅、守谷駅）

当社が展開する周辺案内地図「ナビタ」は、鉄道駅に設置される「ステーションナビタ」を中心に、自治体庁舎内等に設置される「シティナビタ」、警察関連施設等に設置される「公共ナビタ」等に分類され、全国4,000か所超に設置されております。うち、「ステーションナビタ」については全国約2,400駅に設置（主要994駅※のうち80％超）されており、公共性の高い社会インフラとしての役割を担っております。

※主要994駅：乗降者数3万人以上／日

2025年8月24日に開業20周年を迎えたつくばエクスプレスは、東京都の秋葉原駅を起点とし、埼玉県、千葉県を経て、茨城県のつくば駅に至る、路線の延長58.3キロを、最速約45分で結ぶ都市高速鉄道です。1都3県（東京都・埼玉県・千葉県・茨城県）に跨ることから、通勤・通学路線として、つくばエクスプレスの沿線地域は開発が進み、沿線人口・一日の平均利用者数は年々増加傾向にあります。

近年、発展著しいつくばエクスプレスにおきまして、当社は駅の利便性向上に一層貢献すべく、八潮駅・流山おおたかの森駅・柏の葉キャンパス駅・守谷駅の4駅に設置されている本体デザインを、よりスタイリッシュにリニューアルするとともに、地図面下部にはデジタルサイネージを配置し、視認性向上を図りました。

このような「ナビタ」のデジタル化推進により、駅利用者に対して周辺の公共施設・関連施設・ランドマーク・避難場所等の駅周辺情報をこれまで以上に分かりやすく発信することが可能となります。

当社は今後もデジタルソリューション技術の向上を通じ、多様な利用者・来訪者から愛されるまちづくり、地方創生、地域の活性化と発展に貢献してまいります。