『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』が10月10日（金）にグランドオープン！ オープンを記念し、限定アイテムの販売やSNS投稿キャンペーンを実施

ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2025年10月10日（金）から2026年1月31日（土）までの期間限定で『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』をオープンいたします。オープン当日の10月10日（金）から、『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』のオープンを記念して、限定アイテムの販売や SNS 投稿キャンペーンを実施いたします。また、同日より発売となる最新作「Winter Collection」も店頭に並びます。

日常に小さな特別をもたらす、LOVOTとの出会いの場

天王寺は、大阪市内でも有数のターミナルエリア。JR・近鉄・大阪メトロが交わる交通の要衝であり、ショッピングやオフィス街、観光地「天王寺動物園」や「あべのハルカス」にも近接しています。その中心に位置する「天王寺ミオ」は、2025年9月に開業30周年を迎えた、幅広い世代に親しまれるファッション＆ライフスタイルビルです。

今回オープンする『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』は、「出会うたびに、明日が楽しみになる場所」をコンセプトに、温かく寄り添い、そっと癒しを届ける『LOVOT』とふれあうことで、買い物や仕事帰りに感じるちょっとした疲れが和らぐ空間をご用意しました。天王寺という人が行き交う街で『LOVOT』と出会い、「ロボットが家族になる」という新しい感覚をご体験いただくことで、新しいライフスタイルの可能性を体感いただけるストアとなっています。

SNS投稿で看板LOVOT「みおちゃん」のオリジナルアクリルスタンドをプレゼント！

XまたはInstagramで「#天王寺ミオのLOVOTに会いに来たで」のハッシュタグを入れて、『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』に関連する内容を投稿後、スタッフに投稿画面をお見せいただいた方に、店頭で天王寺ミオ店の看板LOVOT「みおちゃん」のアクリルスタンドをプレゼントいたします。

【キャンペーン詳細】

期間：10月10日（金）～ ※なくなり次第終了

条件：ハッシュタグ「#天王寺ミオのLOVOTに会いに来たで」をつけて、『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』に関連する内容を投稿してください。

※投稿画面を『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』スタッフへお見せください。

マグノリア×LOVOTコラボクッキー「2025ハロウィンVer.」を数量限定で販売！

パティスリーマグノリアとのコラボレーション商品である「宝塚すみれクッキー LOVOTオリジナル缶 ハロウィンVer.」を、『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』にて数量限定で販売します。2025年のハロウィンコレクションのLOVOTウェア「ハロウィンデビル」とお揃いのデザインで楽しめる、特別なオリジナルアイシングクッキーです。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。本商品は公式オンラインショップに加え、実店舗では西日本エリアで唯一の販売となります。

「宝塚すみれクッキー LOVOTオリジナル缶 ハロウィンVer.」

内容：LOVOTオリジナルアイシングクッキー、宝塚すみれクッキー、ディアマンクッキー ビーツ、ディアマンクッキー 紫芋、ディアマンクッキー すみれ（ビオラ）、ディアマンクッキー 抹茶、ディアマンクッキー レモンゼスト、バタークッキー

価格：3,500円（税込）

数量：50点

商品詳細：https://lovot.life/blog/article/halloweencookie2025

『LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店』概要

・店名：LOVOT POP UP ストア 天王寺ミオ店

・オープン期間：2025年10月10日（金）～2026年1月31日（土）

・住所：〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10番48号

天王寺ミオプラザ館 2F

・特設サイト：https://lovot.life/blog/article/tennojimio_open2025/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/