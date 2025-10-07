清潔にパワフルに潤う!「3.3Lスチーム加温器 (MFS-JSQ-01)」お手入れ簡単、衛生的で耐久性抜群!

テークオフ株式会社

清潔さにこだわったスチーム式加温器「Mifasol 3.3Lスチーム加湿器(MFS-JSQ-01)」は、乾燥が気になる季節において、室内の適切な湿度を維持することが健康や快適直な空間づくりにとって不可欠です。

Mifasol (ミファソル) スチーム式加湿器は、フィルター不要でするだけでなく、広口のステンレス製タ

ンクを採用しているため、食器洗い機で丸洗いが可能※で、お手入れが楽です。また、「チャイルドロ

ック」、「ふた開閉ロック」、「空焚き防止」などの安心設計でご好評をいただいております。

※ステンレス製タンクと内ぶたのみ食器洗い機で丸洗い可能です。

【衛生的で耐久性抜群】ステンレス製水タンクを採用

水タンクは錆びにくく衛生的で耐久性に優れた高品質ステンレスを使用しています。これにより、プラスチック製のものに比べカビや雑菌の繁殖を抑えやすく、安心して清潔な蒸気を放出できます。さらに、ステンレス製特有の頑丈さにより、長時間にご利用いただけます。

【給水・お手入れラクラク】着脱可能な分離式水タンク

本体から水タンクを丸ごと取り外せるため、重たい本体を運ぶ必要がなく、キッチンや洗面所での給水

が楽になります。す。また、タンクは食器洗い機に入れて丸洗いができるため、日常のお手入れの負担

を大幅に軽減し、常に清潔な状態を保つことができます。

【パワフル加湿で広範囲を潤す】最大加湿量が800ml/h

スチーム式加湿器は水をヒーターで加熱し沸騰させて蒸気を放出します。これにより、水中の雑菌を抑制し、衛生的で温かなミストがお部屋全体に広がります。

【トリプル安心設計】

チャイルドロックふた開閉ロック空焚き防止

「チャイルドロック」、「ふた開閉ロック」、「空焚き防止」の安心設計を備えており、小さなお子様

やご高齢の方がいらっしゃるご家庭にも安心してご使用いただけます。

主な商品特長＆製品仕様

●清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気をお部屋を加湿します。

●お手入れ簡単「フィルター不要」&「広口容器」

フィルターがなく、コーティングのないステンレス製広ロタンクで汚れがつきにくく、食器洗い機に

も対応できるため、お手入れが楽です。さらに、容器が広口なので給も湯捨ても簡単になります。

●トリブル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「空焚き防止機能」

「チャイルドロック」...ボタンを3秒長押しするだけで、「入/切「ボタン以外の操作ができなくな

ります。

「ふた開閉ロック」...レバーでふたを常にロックしているので転色しても簡単に開かないようになっ

ています。

「空焚き防止機能」...水がなくなると、自動的に電源を落ちます。

●「3段階加湿量」＆センサーが湿度を自動湿度キープ

弱・中・強と3段階加湿量がお好みに選択できます。

「50%」「60%」「70%」と選択でき、湿度センサーとスマートシステムにより、快適な湿度を自動的にキープします。

●湿度やタイマー設定の状況が一目でわかる

お部屋の温度やタイマー設定がランプでわかりやすく表示されます。

●就寝時に便利な「切タイマー」

切タイマーは1~9時間の9段階のタイマーを選択できます。

Amazonプライム感謝祭にセール販売中

セール期間：2025年10月4日(土) 0:00～2025年10月10日(金) 23:59

セール会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHZ568VF