受講生が実案件に挑戦！千葉都市モノレール「空中さんぽマップ」公開

lanitech合同会社

「あなたと社会のテクノロジーパートナー」を掲げる lanitech合同会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO兼CTO：西脇 靖紘、以下「lanitech」）は、運営する デジタルハリウッド STUDIO千葉の受講生が携わる実案件として、千葉都市モノレール株式会社（本社：千葉市稲毛区、代表取締役社長：山元隆司）の公式Webサイト 「空中さんぽマップ」 を制作し、本日一般公開されました。

空中さんぽマップ webサイト

本プロジェクトでは、受講生が実際の企業案件にコンペ形式で挑戦し、採用されたデザインをもとにWebサイトを制作しました。

■概要「空中さんぽマップ」について

「空中さんぽマップ」では、千葉都市モノレール沿線にある観光・生活スポットを紹介。現在は都市アイデンティティに関わる拠点を中心に掲載しており、今後も順次拡大予定です。公開後の運営・保守管理にあたっては、地域情報サイト「まいぷれ」の運営も行っている株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴）にご対応いただきます。

▶︎ 空中さんぽマップ

https://chiba-monorail.co.jp/sightseeing/

■各社からのコメント

西脇靖紘（ lanitech合同会社 代表取締役CEO 兼 CTO ）

今回、千葉におけるクリエイティブを受講生とともに形にできたことを大変嬉しく思います。このサイトを通じて、千葉でのモノレール利用や観光がさらに広がることを期待しています。

lanitechでは今後も、地方都市におけるデジタルクリエイティブ人材の育成と地域企業のDX推進を加速してまいります。地域に根差した学びの場をつくり、受講生の卒業後のキャリア形成まで伴走することで、デジタルを武器に活躍する人材を一人でも多く輩出していきたいと考えています。

阪本未来子（ 千葉都市モノレール株式会社 取締役副社長 ）

弊社の貸切列車をご利用いただいたご縁もあり、lanitech合同会社様には素敵なwebサイトをご制作いただきました。

この「空中さんぽマップ」を通じて、沿線にお住まいの方や千葉市を訪れるみなさまに千葉都市モノレールそしてその沿線の魅力を感じていただくとともに、地域のさらなるにぎわいづくりに繋がれば幸いです。

石井丈晴（株式会社フューチャーリンクネットワーク 代表取締役）

このたび、lanitech様と受講生の皆さまによって制作された『空中さんぽマップ』が公開を迎えられたことを、心より嬉しく思います。 当社は、千葉市をはじめ各地で培ってきた地域情報発信のノウハウを活かし、本サイトが地域の方々に長く親しまれるメディアとなるよう努めてまいります。 本サイトの運営を通じて、千葉都市モノレール様をはじめ沿線の魅力をより多くの方に届け、地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。

■ あなたも、社会を変えるクリエイターを目指しませんか？

スキルを身につけ「自分の可能性」を広げよう！

私たちは、千葉と松山でのデジタルハリウッドSTUDIOを通じ、これからの時代にも活躍できる「デジタルスキル」を身につけ、社会で活躍できる人材育成に取り組んでいます。

受講料最大70%キャッシュバック

デジタルハリウッドSTUDIO千葉・松山では、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」により、特定の条件を満たすことで受講料の最大70%が補助されます。補助金は、受講修了で最大40万円（最大70%）、さらに転職して1年間継続就業した場合は追加で最大16万円（受講費用の20%）が受けられます。対象講座の受講には、まずキャリア相談を受けることと、転職を目指していることが条件となります。 ぜひご活用ください。

デジタルハリウッドSTUDIO千葉を見る :https://school.dhw.co.jp/school/chiba/

■ 企業の皆様、Webサイト・Webマーケティング、動画でお困りなら一度、lanitechにご相談ください！

私たち lanitechでは、千葉と松山でのデジタルハリウッドSTUDIOを通じ、地域と連携したクリエイターの育成を進めています。また弊社は別部署としてWebサイト制作事業部もございます。企業様の課題に応じて、プロの参画から、STUDIOの受講生までの巻き込みなど幅広いメニューのご提供が可能です。ぜひ気になっていることがあればご相談ください。ご相談だけでも全く問題ございません。お待ちしております。

■lanitech が運営する デジタルハリウッドSTUDIO 千葉・松山について

lanitechでは、デジタルハリウッドSTUDIOのSTUDIO千葉（千葉県千葉市）とSTUDIO松山（愛媛県松山市）を運営しています。デジタルハリウッドSTUDIOは、クリエイティブ業界を目指す社会人や学生を対象に、Webデザインや動画編集、グラフィックデザインなどの実践的スキルを学べるスクールです。STUDIO千葉とSTUDIO松山では、lanitechならではの「地域密着型の学び」と「卒業後のリアルなキャリア支援」を重視し、以下の特色ある運営を行っています。

- 地元企業/自治体との連携による実案件参加型学習- 卒業後のフリーランス独立支援や地域就職マッチング- リスキリング・キャリアチェンジを支援する相談窓口設置- 地元クリエイターによるセミナー・ワークショップ開催- 首都圏と地方の企業や人材をクロスマッチするコミュニティ運営

■lanitech合同会社について

会社名：lanitech合同会社

代表者：代表取締役CEO 兼 CTO 西脇靖紘

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

事業：経営・ITコンサルティング、システム開発、生成AI開発・導入、海外展開支援、オープンワーキングスペース運営、子供IT教室運営、デジタル教育支援。

URL：https://lanitech.jp/