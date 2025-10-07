【ポケットマルシェ／シロカ】「石川県の伝統野菜を味わう！能登応援定期便」を発売！石川の旬野菜とおうちシェフ BLENDERをセットでお届け

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、株式会社雨風太陽（岩手県・花巻市）が運営する、全国の農家や漁師などの生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ（ポケマル）」と協業し、石川産の旬の野菜と「おうちシェフ BLENDER」をセットでお届けする「石川県の伝統野菜を味わう！能登応援定期便」の販売を本日2025年10月7日から開始します。

販売ページ :https://poke-m.com/products/475986

2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年半以上が経過しました。

被災されたすべての皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

1年半以上が経過した今も、人手不足や人口減少が妨げとなって住まいの再建が進まず、家屋が手つかずの状況で残されている地域も多くあります。復興が思うように進まない中でも、被災地の現状を取りあげる報道の数は日を追うごとに少なくなり、震災の風化が懸念されています。能登地域の観光地では、一部施設で県外からの観光客の受け入れを再開するなど復興に向けて歩み始めており、“現地を旅する”ことも復興を応援するひとつの方法となっていますが、「現地に行くことができなくても、現地の食材を“買って”そして“食べる”ことで被害を風化させず、少しでも応援に繋げられないか」との想いがポケットマルシェさんと一致し、「能登応援定期便」を発売する運びとなりました。

本取り組みにおいてポケットマルシェさんでは、石川県の現地の生産者からの食材を厳選し、本商品を通じて石川県の食材の魅力を伝えることで創造的復興に寄与します。シロカでは、本取り組みの売上の一部を石川県の能登半島地震に係る災害義援金に寄付いたします。

「能登応援定期便」では、石川県の旬の野菜と、一台であつあつのスープが作れる「おうちシェフ BLENDER」をセットでお届け。素材のおいしさや栄養をまるごとスープにしてお楽しみいただけます。食材を余すことなく味わい、楽しむことで、被災地に心を寄せ続けるとともに、復興の一助になれたらと考えています。

シロカでは、家電製品を通じた被災地への支援を継続的に行ってまいりました。今後も、日々変わっていく現地の状況に合わせた最適な支援方法を模索しながら、家電製品を通じて少しでも生活に光を灯すことができたらという想いのもと、支援を続けてまいります。

「石川県の伝統野菜を味わう！能登応援定期便」概要

※画像はイメージです

能登半島地震による被害を風化させることなく、被災地に心を寄せ続けることで、応援に繋げたいという想いで生まれた「能登応援定期便」。ポケットマルシェさんが選ぶ石川県の旬の野菜の定期便（全3回分）と、シロカの「おうちシェフ BLENDER」をセットにして販売し、売上の一部は石川県の能登半島地震に係る災害義援金に寄付いたします。

旬の野菜はそのままお料理に使っていただいたり、「おうちシェフ BLENDER」で葉や皮まで余すことなく使ったスープにしたりと、素材の味をぜひ堪能してください。

「石川県の伝統野菜を味わう！能登応援定期便」商品詳細

◆販売期間

2025年10月7日(火)～10月31日（金）21：00 ※100セット限定

◆販売価格

25,000円（税込／送料含む）

◆セット内容

・シロカ ヒーター機能付きブレンダー「おうちシェフ BLENDER」（1台）

・「体にいいもの」をテーマに管理栄養士が監修した、全67レシピ掲載のオリジナルレシピブック（おうちシェフ BLENDER付属品）

・ポケットマルシェ「石川県の伝統野菜と旬の野菜セット」（全3回）

◆お届けスケジュール

【1回目／11月中旬～下旬頃発送予定】

・おうちシェフBLENDER：1台

・野菜：中島菜（約400g）、兼六芋（約800g）、能登むすめ大根（1本 約800g）

【２回目／12月中旬～下旬頃発送予定】

野菜：金澤伝燈寺里芋（約600g）、パワフルネギ（能登白ねぎ 約300g）、ジャガイモ（約500g）

【3回目／2026年1月中旬～下旬頃発送予定】

野菜：加賀れんこん（約350g）、ポッテリーナ（さつまいも 約400g）芽キャベツ（約250g）、紫キャベツ（1玉 約300～400g前後）

※天候、生育状況により、お届け時期が前後する場合やお届けする野菜の品種、内容量等が変更になる可能性がございます。

※ブレンダーとレシピブックは11月に、野菜とは別便でお届けします。

◆販売ページ

ポケットマルシェ 特設ページ

URL：https://poke-m.com/products/475986

「おうちシェフ BLENDER」について

ヒーターを搭載し、熱々のスープも冷たいスムージーも、温・冷両方に対応するブレンダーです。

「あたたかいものはあたたかく、冷たいものは冷たいまま仕上げる」という料理の基本を、ヒーターと独自の断熱構造により実現しました。独自形状の8枚刃と回転制御によるパワフルな粉砕力で、固い野菜や繊維の多い葉物も手軽になめらかな熱々スープに。保温やあたため直しも可能で、鍋に移す手間なくこれ1台で調理が完結します。素材の栄養をまるごと摂取できる多彩なメニューを手軽に作れるため、スープやスムージーを毎日の食事に無理なく取り入れることができます。

▼「おうちシェフ BLENDER」について詳しくはこちら

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product//ouchichef-blender

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000041147.html

ポケットマルシェについて

ポケットマルシェ（ https://poke-m.com/ ）は、全国の農家・漁師から、旬の食材を直接やりとりしながら購入できるプラットフォームです。2025年9月時点で、約8,900名の農家・漁師が登録し、約13,000品の食材と、その裏側にあるストーリーを提供しています。新型コロナウイルス感染拡大を契機に食への関心が高まり、ユーザー数はコロナ禍前の約16.7倍、注文数はピーク時に約20倍に増加しました。現在は約88万人の消費者が、「生産者とつながる食」を楽しんでいます。

ポケマル公式X（旧Twitter）：https://x.com/pocket_marche

ポケマル公式Instagram：https://www.instagram.com/pocket.marche/

ポケマル公式note：https://note.com/pocket_marche

株式会社雨風太陽について

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、「都市と地方」「生産者と消費者」「人間と自然」など、両者の間にある「分断」をつなぎ、かきまぜ、その境目をなくすこと。そして、生かし、生かされあう関係を実感することで、感謝や喜びを感じられる社会を作ることを目指しています。

公式サイト：https://ame-kaze-taiyo.jp/

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/