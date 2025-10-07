MOTTERU ナニコレ！かわいすぎる！便利なマグネットケーブルに人気のカラバリが登場
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、ピタッとまとまるマグネットタイプのケーブルPD240W急速充電対応のUSB-C to USB-CとUSB-A to USB-Cの2種類にMOTTERU大人気のグラデーションカラーを追加。公式オンラインショップ含むECモールで10月21日（火）から販売を開始します。
マグネットケーブル グラデーション PD240W対応 USB-C to USB-C 1m 磁力でまとまる 急速充電 データ転送 全5色 2年保証 (MOT-MGGCC100)
マグネットの力でケーブルがくっつき、自然とまとまるのが魅力のケーブルです。
PD240W急速充電に対応なのであらゆるデバイスをスピーディに充電してくれます。
収納したい場所に合わせてまとめて、ポケットにスリムに収納も可能。
MOTTERUダイレクト(https://motteru.co.jp/product/cable/usbc_to_usbc/mot-mggcc100/)価格：2,200円(税込)
カラー： シュガーユニコーン / シャーベットカラー
コットンキャンディ / マーメイド / ファジーネーブル
● 製品特徴
・磁力でケーブル同士がスルッとまとまるケーブル
・PD240Wの急速充電対応、データ転送もできる
・耐久性もしっかりで長く使える、折り曲げ試験2万回クリア
マグネットケーブル グラデーション USB-A to USB-C 1m 磁力でまとまる データ転送 全5色 2年保証 (MOT-MGGAC100)
マグネットの力でケーブルがくっつき、自然とまとまるのが魅力のケーブルです。
3Aの急速充電対応、データ転送もできます。
収納したい場所に合わせてまとめて、ポケットにスリムに収納も可能。
MOTTERUダイレクト(https://motteru.co.jp/product/cable/usba_to_usbc/mot-mggac100/)価格：1,860円(税込)
カラー： シュガーユニコーン / シャーベットカラー
コットンキャンディ / マーメイド / ファジーネーブル
● 製品特徴
・磁力でケーブル同士がスルッとまとまるケーブル
・3Aの急速充電対応、データ転送もできる
・耐久性もしっかりで長く使える、折り曲げ試験2万回クリア
マグネットケーブル グラデーション PD240W対応 USB-C to USB-C 1m全5色 (MOT-MGGCC100)
マグネットケーブル グラデーション USB-A to USB-C 1m 全5色 (MOT-MGGAC100)
株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/
株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。
