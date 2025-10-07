「あっ！」と思った瞬間 強力吸引で、サッとシミ取り。液体汚れに　サッと使えるコードレスハンディ型シミ取りクリーナー「Shark(R) StainForce コードレスシミ取りクリーナー」新発売

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、コードレスシミ取りクリーナーの新製品として「Shark StainForce（シャーク ステインフォース）コードレスシミ取りクリーナー」を2025年10月23日（木）から全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売予定です。

本製品は、カーペット・ラグ、布製品用のコードレスシミ取りクリーナーで、当社としてコードレスシミ取りクリーナーの日本での製品展開は本製品が初となります。ハンディ型なので、急な液体汚れでもサッと取ってサッと使えるのが特長です。パワフルなモーターで、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引します。

また、水と比べて洗浄力が2倍(※1)の専用洗剤付きで、高い汚れ落ちと消臭効果を発揮します。ペットがいる家庭でも安心して使用でき(※2)、カーペットについた足跡や粗相などのにおいも除去します。

お掃除後の汚水は、汚水タンクの排水口を開けるだけで排水でき、ペットの毛や微細なゴミなどもしっかり吸引しゴミと汚水をタンク内で分離するなど、お手入れ方法も楽です。

お子様やペットがいるご家庭などでファブリックにできたシミを「仕方がない」と諦めていた方にも、汚れた瞬間にすぐ使えて、短時間でしっかり落とせる新しい選択肢としてご提案します。本製品はシミに対するストレスを軽減し、安心して気持ちよく過ごせる毎日をサポートします。

「Shark(R) StainForceコードレスシミ取りクリーナー」主な機能・特長

■主な機能・特長

１. コードレスハンディ型で、急な液体汚れでもサッと対応

- コードレスハンディ型で、急な液体汚れでもサッと対応- パワフルなモーターで、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引- 水と比べて洗浄力が２倍(※1)の専用洗剤付き- 様々な角度で使えて掃除しにくい場所にも対応- 簡単お手入れ- Sharkならではの優れた使い勝手

こぼした時にサッと手に取りサッと使えるコードレスハンディ型なので、急な液体汚れでも繊維の奥まで浸透してしまう前に対応ができます。

また、収納に便利なキャリーケースが付属。ハンディクリーナーと専用洗剤のスプレーボトルをまとめて収納しておけるので、いざという時にサッと使えます。

２. パワフルなモーターで、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引

パワフルなモーターで、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引します。

カーペット・ラグや布製品に対応し、ソファー、カーテン、車のシートなど、様々な場所で使用可能です。

ジュース、コーヒー、ワイン、ペットの粗相や足跡、絵具などの汚れに加え、古いシミ汚れにも対応します。

３. 水と比べて洗浄力が2倍(※1)の専用洗剤付き

コーヒーのシミ汚れワインのシミ汚れペットの足跡のシミ汚れ絵具のシミ汚れ

水と比べて洗浄力が2倍(※1)の専用洗剤が付属しています。スプレーをする際に2種類の専用洗剤がスプレーヘッドで混ぜ合わさることにより、高い汚れ落ちと消臭効果を発揮します。

ペットがいるご家庭でも安心して使用でき(※2)、カーペットについた足跡や粗相などのにおいも除去します。

４. 様々な角度で使えて掃除しにくい場所にも対応

水にうがい薬を入れた液体にスプレーを噴射

パワフルなモーターが汚水と空気を分離することで、吸引した汚水が漏れず、様々な角度でお使いいただけます。様々な角度で使えるので、ソファー、カーテン、車のシートの背もたれなど、普段シミ汚れを掃除しにくい場所にも対応できます。場所によってアタッチメントを付け替えるなどの煩わしさがありません。

５. 簡単お手入れ

お掃除後の汚水は、汚水タンクの排水口を開けるだけで簡単に排水でき、お手入れも簡単です。汚水タンクは、本体に水を入れて電源を入れることで洗浄できるほか、キャリーケースに水を入れて本体を格納し、電源を入れることでも簡単に洗浄できます。

ペットの毛や微細なゴミもしっかり吸引し、ゴミと汚水をタンク内で分離するのでお手入れが楽です。また、汚水タンクや各種パーツは水洗い可能で衛生的です。

６. Sharkならではの優れた使い勝手

汚水タンクの排水口を開けるだけで排水キャリーケースを使って簡単洗浄ゴミと汚水をタンク内で分離し、ゴミはフィルターにたまる設計

マグネット式の充電パッドでプラグを抜き差しする手間がなく、充電ポートの故障も防げます。万が一コードにひっかかった際もマグネットが外れるので安全です。

LEDインジケーターでバッテリー残量を4段階表示。充電のタイミングがわかるので、急なバッテリー切れを防げます。

「Shark(R) StainForceコードレスシミ取りクリーナー」主要スペック

【充電残量 51%以上】白色に点灯【充電残量 50～26%】オレンジ色に点灯【充電残量 25～1%】赤色に点滅 【充電残量 なし】赤色に点灯

「Shark(R) StainForce コードレスシミ取りクリーナー HX100J」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41047/table/43_1_b4787c2ef4295b35789318ce9631addf.jpg?v=202510070956 ]

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※3)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）もアメリカでシェアNo.1(※4)の小型キッチン家電ブランドです。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※5)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean360」、9月には「360°クリーニング」を実現する軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売しました。2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

また、2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、食材の自動検知機能「BlendSense テクノロジー」搭載のプレミアムミキサー「Ninja StealthiQ ミキサー」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

公式オンラインストア：https://direct.sharkninja.jp

※1 コーヒーと赤ワインでの第三者機関における調査結果

※2 取扱説明書に従い、正しく使用した場合

※3 出典：Circana/LLC,RetailTrackingService2025USにおける2025年1月4日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリ：フロアケア全体（サブカテゴリ：フローリングクリーナー、キャニスター型掃除機、カーペット用クリーナー、ハンディ掃除機、ロボット掃除機、スティック型掃除機、アップライト型掃除機、業務用掃除機）

※4 出典:Circana/LLC,RetailTrackingService2021-2025USにおける売上金額合計。対象カテゴリ：小型キッチン家電（エアフライヤー、電気グリル、ハンドブレンダー、アイスクリーム/ヨーグルトメーカー、ジューサー、多機能調理家電、マルチクッカー、炭酸水メーカー、オーブントースター、ブレンダー、みじん切り器、フードプロセッサー）

※5 自社調べ