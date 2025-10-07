ネクスティ エレクトロニクス、「CEATEC 2025」にてスマートホームの課題に挑むMatter関連ソリューションを展示

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本店：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、当社）は、2025年10月14日（火）～10月17日（金）に幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」のConnectivity Standards Alliance日本支部様ブース内にてMatter関連ソリューションを出展します。

-展示内容：

当社は、異なるメーカーのスマートホーム製品間で相互運用を可能にする世界規格「Matter」対応製品の設計・量産・クラウド運用をワンストップで支援します。初公開となる開発中のOTAファイルサーバーのデモを中心に、以下の内容を展示します。



・OTAファイルサーバー：当社独自のOTAファイルサーバーで、ファームウェア更新を簡単・安全に実現

・ワンストップ対応：Matter対応製品の設計から量産まで、お客さまの製品開発を支援

これらの展示を通じて、未来のスマートホームがもたらす「快適さ・便利さ」の可能性をご提案します。

-「CEATEC 2025」について

あらゆる業種・産業を網羅した「Society 5.0のショーケース」「デジタルイノベーションの総合展」を掲げる展示会です。昨年度は11万人以上が来場し、808社/団体が出展しました。

会期：2025年10月14日（火）～10月17日（金）

会場：幕張メッセ

展示会サイト：https://www.ceatec.com/ja/

-当社展示ブース情報

ロケーション：幕張メッセ ホール4 パートナーズ&グローバルパーク 暮らしのDXパビリオン 小間番号 4H301-04（Connectivity Standards Alliance日本支部様ブース内）

ブースページ：https://ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1939

-関連情報

Connectivity Standards Allianceサイト：https://csa-iot.org/

■会社概要

会社名：株式会社ネクスティ エレクトロニクス

所在地：東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

ネクスティ エレクトロニクスは、豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、車載分野ではトップクラスの規模を誇ります。自動運転などの最先端技術を、他の産業分野に積極的に展開することで、技術・商材を中心に、幅広い分野でお客さまや社会のニーズに応え、社会課題の解決に貢献しています。また、豊田通商グループのグローバルネットワークを活用し、地域や分野を超えた最適なソリューションを提供しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

ネクスティ エレクトロニクス HP: https://www.nexty-ele.com