【クリーヴァ株式会社】株式会社プレックスの建設業特化型クラウドサービス「サクミル」アンバサダー就任のお知らせ

クリーヴァ株式会社

DX支援・業務効率化に特化したシステム開発を行うクリーヴァ株式会社(https://creava.co.jp/)（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：宮崎達也）は、株式会社プレックスが提供する、建設業の現場管理・業務管理を効率化するクラウド型サービス「サクミル(https://sakumiru.jp/)」のアンバサダーに就任いたしましたので、お知らせします。

クリーヴァ株式会社(https://creava.co.jp/)とは

クリーヴァ株式会社はSucSak(https://sucsak.com/)という建築・建設・看護・介護・飲食・製造・物流業の業務効率化やDX化に強いシステム開発サービスを運営しています。

徹底したお客様の業務理解と機能の組み合わせがしやすいシステムの構築から、お客様が求める「かゆいところに手が届くシステム」を開発します。

会社概要

会社名：クリーヴァ株式会社

所在地：東京都武蔵野市中町1丁目11－4 武蔵野ニッセイプラザ5F

代表者：代表取締役 CEO 宮崎 達也

設立：2019年 9月

URL：https://creava.co.jp/

事業内容：ITコンサルティング事業・プロジェクトマネジメント支援/Webサービス・システム開発・保守運用/Webコンサルティング事業/Web制作・UI/UXデザイン/デジタルマーケティング

サクミル(https://sakumiru.jp/)とは

サクミルは株式会社プレックス(https://plex.co.jp/)が提供する、建設業の現場管理・業務管理を効率化するクラウド型サービスです。

業界最安水準の価格で、見積作成から日報・原価・請求・入金業務など、建設業にとって必要な業務を一元化でき、「使いやすさ」と「コストパフォーマンスの高さ」で全国の建設事業者様にご利用いただいております。

サクミルの特徴

初期費用＆2ヶ月間の利用料が無料

導入してうまくいかない不安の解消や予算承認を得るための実績づくりができるよう、サクミルは初期費用無料で利用可能です。

また、利用開始後も2ヶ月間は月額利用料無料にてお使いいただけます。

スマホ・タブレットからも操作可能

PCの持ち運びがわずらわしい外の現場からでも、スマホ・タブレットで日報や予定の確認・入力が行えます。

場所を選ばず事務作業を進めることが可能です。

サクミルでご支援可能な企業様の課題例

サクミルではこのような企業様のご支援が可能です

サクミル運営企業について

- 完了した工事の情報連携ができておらず請求漏れが発生・・・- 最新の粗利状況がわからず蓋を開けてみたら赤字だった・・・- スケジュール管理が煩雑になり誰が空いているかわからない・・・- 書類管理が担当ごとにバラバラで探すのに時間がかかる・・・- 日報や写真の報告のためにわざわざ事務所に帰っている・・・株式会社プレックスについて

会社名：株式会社プレックス

所在地：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

代表者：代表取締役 黒崎 俊

設立：2018年 4月

URL：https://plex.co.jp/

事業内容：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業/建設業におけるDX推進事業

特別なお知らせ

この度クリーヴァからサクミルの案内を受けると月額利用料の無料期間が3ヶ月まで伸ばしてのご案内が可能となりました！

ご興味をお持ちの企業様はお気軽にお問い合わせください。

