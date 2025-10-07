きづき行政書士法人設立のお知らせ

きづきアセット株式会社

きづきアセット株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：谷本 圭治、以下「当社」）は、お客さまの「相続手続き」「遺言書作成」をより強力にご支援するため、グループ内に「きづき行政書士法人」を設立いたしました。

当社は「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」を経営理念に2023年に創業し、資産運用・管理をご支援するウェルスマネジメントサービスを提供してきました。このたび行政書士法人を設立することで、これまで外部の専門家と連携して対応してきた「財産管理委任契約」「相続手続き」「遺言書作成」を、グループ内で直接ご提供できる体制を整えました。

■設立の背景

高齢化社会の進展により年間約50兆円規模の資産が世代間で移転していると推計されています。それに伴い、相続や遺言に関するご相談は年々増加しています。特に相続手続きは複雑かつ多岐にわたり、お客さまにとって大きな負担となることも少なくありません。当社はこうした課題に正面から向き合い、お客さまの安心と円滑な資産承継を実現するため、「きづき行政書士法人」の設立に至りました。

■きづき行政書士法人のサービス内容

きづき行政書士法人では「財産管理委任契約」「遺言書作成」「相続手続きサポート」「ファイナンシャル・プランニング」「会社設立」「許認可申請」「経理代行」を専門に法務と金融の両面からお客さまをサポートいたします。

■きづき行政書士法人[表: https://prtimes.jp/data/corp/152368/table/4_1_fbe5dbcff027c05d958492e7cea2507d.jpg?v=202510070726 ]■きづきアセット株式会社について

会社名 ：きづきアセット株式会社

代表者 ：代表取締役 谷本 圭治

：代表取締役 井戸上 敦

創業 ：2023年6月

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階

事業内容 ：金融商品仲介業

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号

従業員数 : 従業員・IFA数40名（2025年9月時点）

営業拠点 ：東京オフィス、静岡オフィス、大阪オフィス、佐世保オフィス

グループ会社 ：きづきExecutive Concierge Services株式会社、きづき行政書士法人

URL ：https://kizuki-asset.co.jp/

SNS ：https://x.com/kizuki_asset

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：きづきアセット株式会社

メールアドレス：mio.hayashi@kizuki-asset.co.jp

電話番号：03-5962-3900

担当：林 美緒