matsukiyo LABの成分美容に特化したサプリメントシリーズ「BEAUSTER（ビュースター）」誕生

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに82店舗（2025年６月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、プライベートブランド「matsukiyo LAB」から美容を応援し、目的に応じて選べる成分美容サプリメントシリーズ「BEAUSTER（ビュースター）」の展開をスタートします。初期ラインナップは全８種の展開。うち７種を10月10日（金）より、追加１種を11月11日（火）より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■マツキヨココカラ＆カンパニーから成分美容に特化したプライベートブランド 新サプリメントシリーズ 注目の「ナイアシンアミド」「NMN」などを配合した全８種を展開

「BEAUSTER（ビュースター）」は、BEAU（美）＋BOOSTER（ブースター）をかけ合わせた造語で、すでに備わっている美しさをブーストするサプリという意味が込められた、マツキヨココカラ初の成分美容サプリメントシリーズです。近年、成分美容のトレンドが拡大し、特にインナービューティーへの関心は市場全体で急速に高まっています。本商品は、ナイアシンアミド・ビタミンC・NMN・エクソソームなど注目の美容成分を贅沢に配合した、見た目も鮮やかな全８種のラインナップで、幅広いニーズに対応。内側からの美しさを引き出します。また一部商品にはオイル in ビーズカプセル技術※を採用。美容成分がゆっくり溶けることで、これまでの「飲んでもすぐに排出されてしまう」というサプリメントの課題を克服しました。

※「持続型ナイアシンアミド」「持続型ビタミンC1000」「バクチオール＋持続型ビタミンC」で採用

【matsukiyo LAB BEAUSTER（ビュースター）の特長】

●目的に合わせて選べる、全８種のラインナップ

「ナイアシンアミド」「ビタミンC」「NMN」「エクソソーム」などの注目成分を厳選配合。多様な目的に合わせて最適な商品を選んでいただけます。

●美容成分がゆっくり溶ける「オイル in ビーズカプセル処方」

一部商品にはオイル in ビーズカプセル技術※を採用。水溶性の成分がゆっくり溶ける処方を実現しました。

※「持続型ナイアシンアミド」「持続型ビタミンC1000」「バクチオール＋持続型ビタミンC」で採用

●気分が上がるカプセルデザイン

成分を象徴するカラーや形状を取り入れた、見た目も鮮やかなカプセルを採用。日々のサプリ習慣を応援します。

■新商品について

10月10日（金）よりシリーズ７種、11月11日（火）に「持続型ナイアシンアミド」を含めた全８種を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

【商品詳細】

ビュースター 持続型ナイアシンアミド ※11月11日（火）発売

ビタミンB群の１種である、水溶性のナイアシンアミドをたっぷりと配合。

オイル in ビーズカプセルによる持続性が特長です。

価格：3,218円（税込） 容量：90粒（１日３粒30日）

成分：ナイアシンアミド 250mg

カプセル：オイル in ビーズカプセル

ビュースター 持続型ビタミンC1000

ビタミンC 1,000mgに加え、５種のマルチビタミンを贅沢に配合。

オイル in ビーズカプセルによるビタミンCの持続性が特長です。

価格：3,218円（税込） 容量：120粒（１日４粒30日）

成分：ビタミンC 1,000mg、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンE

カプセル：オイル in ビーズカプセル

ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC

「次世代レチノール」とも呼ばれるバクチオール。

ビタミンＣ 500mgも同時に摂取できます。クリアで透明感を目指す方に。

価格：3,218円（税込） 容量：90粒（１日３粒30日）

成分：バクチオール １mg、ビタミンC 500mg

カプセル：オイル in ビーズカプセル

ビュースター NMN

年齢を重ねながらアクティブに美しく輝きたい方をサポートする、

注目成分NMNを配合。

価格：15包 5,378円/ 36包 10,584円（税込） 容量：15包／36包

成分：NMN 500mg

ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC

美容感度の高い層から注目を集めるナイアシンアミドと、定番のビタミンCをダブルで配合。うるおいとハリのある毎日を目指す方に。

価格：2,138円（税込） 容量：90粒（１日３粒30日）

成分：ナイアシンアミド 250mg、ビタミンC 500mg

ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC

酵母エキスと、ビタミンCを同時配合。

白玉のような透明感をサポートしたい方に。

価格：3,218円（税込） 容量：120粒（１日４粒30日）

成分：酵母エキス 250mg、ビタミンC 300mg

ビュースター エクソソーム含有プラセンタ

注目を集める新成分エクソソームを含有したプラセンタを配合。

若々しい毎日を目指す方に。

価格：4,298円（税込） 容量：60粒（１日２粒30日）

成分：エクソソーム含有プラセンタ 167mg

ビュースター ビタミンＣ 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC

リポソーム型、持続型、速攻型の３種のビタミンCを組み合わせた、ビタミンC 2,000mg配合。さらにセラミドなども加えた贅沢設計です。

価格：3,218円（税込） 容量：30包（１日２包15日）

成分：ビタミンC 1,000mg、持続型ビタミンC 500mg、リポソーム型ビタミンC 500mg、ビタミン５種、セラミドなど保湿成分各種

