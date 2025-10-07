果実とジャスミンの香り漂う濃厚保湿。粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』からフルーツジャスミンの保湿ケアアイテムが新登場

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、コスメ・化粧雑貨ブランド「Meica（メイカ）」より、果実とジャスミンがふんわり香る保湿ケアアイテムを、2025年10月6日（月）より発売しました。

粧美堂のコスメブランド『Meica(メイカ）』から、果実とジャスミンが香る濃厚保湿ケアアイテムが新登場。香りは「シャルドネジャスミン」と「ゆずジャスミン」の2種類展開。ラインナップはネイルオイル・ハンドクリーム・ボディミルクの3アイテムで、これからの乾燥がはじまる季節にぴったりです。自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもおすすめ。しっとりうるおいを与えながら、ふんわりと香り、心地よい保湿ケア時間をお届けします。

商品概要

■商品名：Meicaネイルオイル シャルドネジャスミン 990円

パッケージ

■商品名：Meicaハンドクリーム 各990円

〈シャルドネジャスミン〉パッケージ〈シャルドネジャスミン〉〈ゆずジャスミン〉パッケージ〈ゆずジャスミン〉

■商品名：Meicaボディミルク 各1,320円

〈シャルドネジャスミン〉パッケージ〈シャルドネジャスミン〉〈ゆずジャスミン〉パッケージ〈ゆずジャスミン〉

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式

オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

・Meica ネイルオイル 〈シャルドネジャスミンの香り〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME86631

・Meica ハンドクリーム 〈シャルドネジャスミンの香り〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME86632

・Meica ハンドクリーム 〈ゆずジャスミンの香り〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME86633

・Meicaボディミルク〈シャルドネジャスミン〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME86634

・Meicaボディミルク〈ゆずジャスミン〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/ME86635

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。