½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ä¸÷Ç®Èñ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼¡À¤Âå´ð½à¤Î¹âÀÇ½½»Âð¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖGX»Ö¸þ·¿½»Âð¡×¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÎéÊ¸¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©»³·Á»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò : Âç¾ì¡¡Í§ÏÂ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹ GX»Ö¸þ·¿½»Âð¡×¤¬¡¢ÀçÂæ»ÔÀô¶è»û²¬¤Ë·úÇä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´°À®¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©¹½Â¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²¹¿å¼°¾²ÃÈË¼¡Ö¥³¥³¥ê¥é¡×¤Ê¤É¡¢²È·×¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤GXÀÇ½¤ò¥Õ¥ëÁõÈ÷¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃíÊ¸½»Âð¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÇ½¤ò¡¢¡Ö´°À®ºÑ¤ß¡¦Â¨Æþµï²ÄÇ½¡×¤Ê·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢Í£°ì¤Î·úÇä½»Âð¤Ç¤¹¡£
¢£ GX»Ö¸þ·¿½»Âð¤ÎÆÃÄ§
¡¡¡¦¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©¹½Â¤¤Ë¤è¤ë°ìÇ¯Ãæ²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶
¡¡¡¦ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¦²¹¿å¼°¾²ÃÈË¼¤Ê¤ÉGXÀÇ½¤òÉ¸½àÅëºÜ
¡¡¡¦Ãó¼Ö4Âæ²ÄÇ½¡¦¿Í¹©¼Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¬ー¥Ç¥óÉÕ¤
¡¡¡¦¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¦¿©Àöµ¡¡¦Íá¼¼´¥Áçµ¡¡¦IH¥¥Ã¥Á¥ó´°È÷
¡¡¡¦²È»öÆ°Àþ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿´Ö¼è¤ê¤È2³¬¥È¥¤¥ì2¤«½êÀß·×
²È¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¡£¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¥Õ¥ë¤Ë»È¤¨¤ë´Ö¼è¤ê¤¬¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¢£ Í£°ì¤Î·úÇä¤òÁª¤Ö¡Ú£³¤Ä¤ÎÂ¨·è¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ÚÂ¨Æþµï¤Î´õ¾¯À¡ÛÂÔ¤¿¤º¤Ë¹âÀÇ½¤Ê²È¤Ë½»¤á¤ë¡§ÃíÊ¸½»Âð¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤·úÃÛ´ü´Ö¤ÏÉÔÍ×¡£¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¡¦¤ª°ú±Û¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½½»Âð¤ËÁá¤¯½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÍ£°ìÌµÆó¤Î·ÐºÑÀ¡Û¸÷Ç®Èñ¤ÎÉÔ°Â¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò¾Ã¡§¹âÀÇ½¤ÊGXÀßÈ÷¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£·úÇä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè´ð½à¤Î·ÐºÑÅª¤Ê°Â¿´¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ°Â¿´¤Î´Ö¼è¤ê¡ÛÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡§ÆüÅö¤¿¤êÈ´·²¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¡¢²È»öÃæ¤â»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ëÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤È¡ÖÍøÊØÀ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨È´¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ä¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Àô¶è»û²¬¡Ö¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹ GX»Ö¸þ·¿½»Âð¡×ÆâÍ÷Â¨Çä²ñ
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
¡¦²ñ¾ì¡§ µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶è»û²¬2ÃúÌÜ1-8
¡¦¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÎéÊ¸¡Ê¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹ÀçÂæ¡Ë
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 022-343-9252¡Ê¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹ÀçÂæ¡Ë
¡¡¡¡¢¨¸½ÃÏÃó¼Ö¾ì´°È÷¡£ÅöÆü¤Ï¤ª¼Ö¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÀçÂæ»ÔÀô¶è»û²¬¿·ÃÛ·úÇä½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://lp.unitehouse.jp/sendai_sale_teraokagx)
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÎéÊ¸
½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©»³·Á»ÔÆî¸¶Ä®2ÃúÌÜ7-39
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Âç¾ì Í§ÏÂ
ÀßÎ©¡§1990Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð»ö¶È¡Ö¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹¡×¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢°û¿©»ö¶È¤Û¤«
URL¡§https://createlemon.jp
¥»¥ß¥ªー¥Àー½»Âð¥æ¥Ë¥Æ¥Ï¥¦¥¹¡§https://unitehouse.jp
µ¬³Ê½»Âð¥¹¥Þー¥È¥æ¥Ë¥Æ¡§https://smartunite.jp