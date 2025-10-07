¡ÚÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¡Û¡ÎÂçÅÄ¶èÎ©¶¿ÅÚÇîÊª´Û¡Ï ´ë²èÅ¸¡Ö¹â¶¶¾¾Äâ¡ßÀîÀ¥ÇÃ¿å―ÆüËÜ¤Îµ»¤ÈÈþ―¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¹â¶¶¾¾Äâ¡Ö»Ô¥ÎÁÒ ¹°ÌÀ²èË¼¡×¾¼ÏÂ2Ç¯～Æ±10Ç¯
¹â¶¶¾¾Äâ¡Ö»³¿á¤ÎÎ¤¡×ÌÀ¼£42Ç¯～ÂçÀµ5Ç¯
¹â¶¶¾¾Äâ¡Öµµ°æ¸Í¤ÎÆ£¡×ÌÀ¼£42Ç¯～ÂçÀµ5Ç¯
¹â¶¶¾¾Äâ¡ÖÉÚ»ÎÀî¡×¾¼ÏÂ2Ç¯～Æ±10Ç¯
ÀîÀ¥ÇÃ¿å¡ÖÇÏ¹þ¤Î·î¡×¡ØÅìµþÆó½½·Ê¡Ù¾¼ÏÂ5Ç¯
ÀîÀ¥ÇÃ¿å¡ÖË¼½£¡¡ßÀÇë¡¡Â¿Ê¹»û¡×¾¼ÏÂ9Ç¯5·î
¡ÔÆâÍÆ¡Õ
¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉâÀ¤³¨¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ½Ñ¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤Î·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ÏÂçÀµ»þÂå¤ËÈÇ¸µ¤ÎÅÏî´¾±»°Ïº¤¬¶½¤·¤¿¡Ö¿·ÈÇ²è±¿Æ°¡×¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏî´¤Ï¿·ÈÇ²è¤ÎÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÊ£À½ÈÇ²è¤È¤È¤â¤ËÌÀ¼£40¡Ê1907¡ËÇ¯º¢¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÈÇ²è¡Ê¿·ºîÈÇ²è¡Ë¤ÎÀ©ºî¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ©ºî¤òºÇ½é¤Ë°ÍÍê¤·¤¿³¨»Õ¤¬¹â¶¶¾¾Äâ¤Ç¤·¤¿¡£¾¾Äâ¤ÎÉÁ¤¯¿·ºîÈÇ²è¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿ÅÏî´¤Ï¿·ÈÇ²è¤ÎÀ©ºî¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯¤Ï¹â¶¶¾¾Äâ¤ÎË×¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢²è¶È¤ÎºÇ¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´ü¤òÂçÅÄ¶èÆâ¤Ç²á¤´¤·¤¿¹â¶¶¾¾Äâ¤ÎÉ÷·ÊÈÇ²è¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯ÂçÅÄ¶èÆâ¤ËÄ¹¤¯µï½»¤·¡¢É÷·ÊÈÇ²è¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·ÈÇ²èÀ©ºî¤ò¥êー¥É¤·¤¿³¨»Õ¡¦ÀîÀ¥ÇÃ¿å¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ô³«ºÅ´ü´Ö¡Õ
10·î£·Æü(²Ð)¤«¤é11·î24Æü(·î¡¦µÙ)¤Þ¤Ç
¡ÔÅ¸¼¨»ñÎÁ¡Õ
¹â¶¶¾¾Äâ¡¡ÈÇ²èºîÉÊ¤Ê¤É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìó50ÅÀ
ÀîÀ¥ÇÃ¿å¡¡ÈÇ²èºîÉÊ¡¦¼ÌÀ¸Ä¡¤Ê¤É¡¡Ìó50ÅÀ
¸«¤É¤³¤í
£±. ½é´ü¤«¤éÈÕÇ¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¾¾Äâ¡¦ÇÃ¿å¤ÎÂåÉ½ºî¤ò½ç¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
£². ¡ÖÂçÅÄ¶è¤ÎÉ÷·Ê¡×¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Ê¤É¶¦ÄÌ¥Æー¥Þ¤Ç¾¾Äâ¤ÈÇÃ¿å¤ÎºîÉÊ¤ò¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë
£³. ´ë²èÅ¸¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Å¸¼¨¤òÆÃÊÌ¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
´ØÏ¢Å¸¼¨¡§¡Ö¹â¶¶¾¾Äâ¡ßÀîÀ¥ÇÃ¿å―¤¤¤Î¤Á¡¢¤¤¤í¤É¤ë―¡×
¾¾Äâ¤ÈÇÃ¿å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É÷·ÊÈÇ²è¤Î³¨»Õ¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í¤ä²Ö¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤âºî²è¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿Æü¡¹¤Î¾ð·Ê¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î³¨»Õ¤¬ËÂ¤¤¤À¡È¤¤¤Î¤Á¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô´ØÏ¢ºÅ»ö¡Õ
¹Ö±é²ñ¡¢À¢¤ê¤Î¼Â±é¡¢³Ø·Ý°÷¹ÖºÂ¡¢¤Þ¤ÁÊâ¤¡Ö·Ý½Ñ¤µ¤ó¤Ý¡×¡¢³°¹ñ¿Í¸þ¤±Å¸¼¨²òÀâ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ëºÅ»ö¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÅÄ¶èÎ©¶¿ÅÚÇîÊª´Û
¶èHP¡§https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/hakubutsukan/
´ÑÍ÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½Ë¡¦µÙÆü¤Ï³«´Û¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/hakubutsukan/tokubetsu/kikakutensyouteihasui.html