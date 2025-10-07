IMPACT STARTUP SUMMIT 2025にユカリアが登壇

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生）は、2025年10月14日（火）に東京都中央区の東京コンベンションホールで開催される「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」に登壇し、ユカリアの社会的インパクト創出に係る取り組みなどについて発信させていただきます。

同イベントは「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指す一般社団法人インパクトスタートアップ協会が開催するものです。ユカリア代表取締役社長の三沢英生は当日15:30からの「IMPACT CHALLENGE OF THE YEAR」と17:30からの「IPO PRESENTATION」にそれぞれ登壇し、昨年12月の東京証券取引所グロース市場への上場に際して、当社の社会的インパクト創出に係る取り組みが社内外にもたらした影響などについて語ります。

ユカリアは「ヘルスケアの産業化」というビジョン、「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」というミッションの達成に向け、今後もビジネスの拡大と社会的価値の創造を同時に推進してまいります。

■イベント概要

日時 ：2025年10月14日（火）12:00-19:00（受付開始11:30）

場所 ：東京コンベンションホール（東京都中央区京橋3丁目1-1）

参加費 ：3,000円（30歳未満の方は無料。事前登録制で、定員に達し次第受付終了）

イベントの詳細はこちらのウェブサイトをご確認ください。

https://impact-startup.or.jp/summit/2025

【株式会社ユカリア】

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング19階

代表者 ：代表取締役社長 三沢 英生

事業内容：医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

URL ：https://eucalia.jp/