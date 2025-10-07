事業用地取得に関するお知らせ（中野区東中野）

株式会社THEグローバル社

株式会社THEグローバル社(https://www.the-g.co.jp/)は、東京都中野区東中野において事業用地を取得しましたのでお知らせいたします。

本物件は、JR総武線および都営大江戸線「東中野」駅から徒歩圏内に位置し、「新宿」駅、「六本木」駅、「秋葉原」駅といった都心主要エリアへ乗り換えなしでアクセス可能な、優れた交通利便性を有しております。

また、本エリアには江戸時代創建の「中野氷川神社」など、歴史ある文化資産も点在しており、現代においても風情と落ち着きを兼ね備えた街並みが形成されています。

これらの交通利便性と歴史的・文化的な周辺環境の魅力を最大限に活かし、収益マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/32_1_3321a5647279602f815391d7fb0c0232.jpg?v=202510070726 ]