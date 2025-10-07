マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社の社名変更に関するお知らせ

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワード（以下「当社」）のグループ会社である「マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社」は、2025年12月1日（予定）の当社グループ会社である株式会社ナレッジラボとの間の吸収合併契約の効力発生を条件として、同日付で社名を「マネーフォワードコンサルティング株式会社」に変更します。

マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社は、経営管理等のバックオフィス業務に関わるプロダクトを提供し、クラウドを活用した業務デザインコンサルティングサービスを提供しています。

本社名変更は、ナレッジラボ株式会社との合併に伴い、グループシナジーを最大限に発揮し、ユーザーにより良いサービスを提供していくためのものです。

2025年12月1日以降は、マネーフォワードコンサルティング株式会社として、引き続き経営管理プロダクトの提供を続けるとともに、飛躍的な進化を続けるAI技術を最大限に活用し、プロダクト開発を一層強化してまいります。さらに、業務デザインコンサルティングのサービス範囲を拡大させ、AIエージェント構築やデータインテグレーション支援までも含めたAX（AI Transformation）コンサルティングの提供にも注力していきます。この新たな挑戦への想いを、新しい社名に込めました。

今後もお客さまのビジネスの成長を支援するため、新たな技術やサービスを積極的に取り入れ、期待を超える価値を提供できるよう、全社一丸となって邁進してまいります。

■社名変更概要

新社名：マネーフォワードコンサルティング株式会社

旧社名：マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社

新コーポレートロゴ：

社名変更日：2025年12月1日

■ 株式会社ナレッジラボについて

名称 ：株式会社ナレッジラボ

所在地 ：大阪府大阪市中央区今橋2-5-­8 トレードピア淀屋橋9階

代表者 ：代表取締役会長 国見 英嗣・代表取締役CEO 門出 祐介

設立 ：2012年10月

事業内容：経営管理プラットフォーム『Manageboard』の運営、業務デザインコンサルティング

URL ：https://knowledgelabo.com/

株主：マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 100%

■マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社について

名称 ：マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役 CEO 島内広史

事業内容：経営管理領域におけるSaaSおよびコンサルティングサービスの提供

URL ：https://corp.moneyforward-cc.com/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。