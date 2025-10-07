「個人投資家様向けオンライン会社説明会」オンデマンド配信のお知らせ

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢政樹、以下「当社」）は、2025年10月3日（金）に野村インベスター・リレーションズ株式会社の「MIR@I」にて個人投資家様向けオンライン会社説明会を実施いたしました。

当日は1,827名の個人投資家の皆様にご視聴いただき、50問近くのご質問を頂戴するなど盛況のうちに終了いたしました。

この度、上記説明会の内容をオンデマンド配信することになりましたので、お知らせいたします。

■概要

当社は、個人投資家の皆様に当社の事業内容や今後の成長戦略について深くご理解いただくため、IR活動を積極的に推進しております。今回の説明会では、代表取締役社長の梢政樹が登壇し、当社の事業概況や強みについて、そして今後の成長戦略についてご説明しました。

「個人投資家様向けオンライン会社説明会」オンデマンド配信

・開催日：2025年10月3日（金）

・登壇者：株式会社アールプランナー 代表取締役社長 梢 政樹

・視聴URL：https://webcast.net-ir.ne.jp/29832510/index.html

・視聴期間：３ヶ月

■背景

当社は、個人投資家の皆様との対話の機会をさらに広げるため、2025年10月3日開催の「個人投資家様向けオンライン会社説明会」のオンデマンド配信を開始いたします。

本配信を通じて、より多くの個人投資家の皆様に当社グループの事業内容や成長戦略をご理解いただくとともに、より一層の認知度向上を目指してまいります。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/