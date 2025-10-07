分譲マンション『レ・ジェイド橦木町』分譲開始

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）が名古屋市東区において、新築分譲マンション『レ・ジェイド橦木町』を、2025年10月6日(月)より分譲開始しましたのでお知らせいたします。

当物件の特徴

アクセス

当物件は、地下鉄桜通線「高岳」駅まで徒歩9分、地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅まで徒歩13分と、都心主要駅にスムーズなアクセスが可能な場所に位置します。また、「久屋大通」駅からは、一大繁華街の「栄」駅や、JR・名鉄・地下鉄が利用できるターミナル「金山」駅へダイレクトアクセスできる交通利便性の高い立地です。

ロケーション

当物件が位置する橦木町一丁目は、かつての「名古屋城東御門」に近く、三の丸の杜の豊かな緑や装飾にこだわった近代建築、伝統的建造物が多く残る、落ち着きと歴史を感じられるエリアです。一方、徒歩圏内の栄エリアは、松坂屋、三越、パルコをはじめとしたショッピング施設や100店舗超のショップが集う地下街、緑豊かな都市公園と商業施設が一体となった「レイヤード ヒサヤオオドオリパーク」など多様な商業施設が集積しています。

外観完成予想図

外観デザイン

外観は、低重心な和の思想を継承したしつらえとしています。低層には外装タイルに「いぶし銀」の風合いをモチーフとした意匠を採用し、重厚で安定感のあるフォルムとしました。上層階には木目ルーバーでシャープな縦ラインを描くことで軽やかさをもたらし、下層部の重厚感とのコントラストによって、建物全体に洗練された印象を与えています。

駐車場の出入口には歴史の面影を残す門を設置し、道路に面した部分には重厚な塀を設けることで、「橦木町一丁目」の街並みにふさわしい品格と落ち着きを演出しています。

共用部

木目で描く縦のラインを施したエントランスアプローチや、ラウンジには光の柱による間接照明を置くなど、歴史ある風情を表現しています。また駐車場は、住戸に対して100%の台数を確保しており、その一部には大型車対応区画やEV充電器を備えています。

エントランスアプローチ完成予想図ラウンジ完成予想図

プラン

全邸南向き、最大で１フロア４邸、6階以上の上層階は１フロア２邸のプレミアムプランとし、専有面積90平方メートル ～100平方メートル 超とゆとりある、洗練された住まいをご用意しています。

物件概要

物件名称：レ・ジェイド橦木町

所在地：愛知県名古屋市東区橦木町一丁目11番（地番）

交通：地下鉄桜通線「高岳」駅徒歩9分

地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅徒歩13分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上14階

総戸数：34戸

売主：株式会社エスコン

入居予定：2027年3月下旬

物件サイト：https://sumai.es-conjapan.co.jp/shumoku34/outline.html

※1.掲載の距離・徒歩分数は、地図上の概則距離80mを1分で算出(端数切り上げ)したものです。

※2.掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なり施工上の都合あるいは行政指導により今後変更となる場合がございます。なお、外観形状の細部・設備機器等は表現しておりません。表現されている敷地内の植栽（オプションを含む）は、施工上の都合あるいは行政指導により、設定位置・樹種・樹高・本数等変更となる場合があります。また、竣工から初期の生育期間を経た状態のものを想定しており、植物の生育を見込んで必要な間隔をとって植えています。今後周辺環境の変化に伴い、現在の眺望・景観は将来にわたって保証されるものではありません。

※3.周辺環境について詳しくはこちら(https://sumai.es-conjapan.co.jp/shumoku34/location-access.html)をご覧ください。

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308