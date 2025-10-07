日頃のご愛顧に感謝を込めて、期間限定で10％増量いたします！「なめらか チータラ(R)」シリーズ　10％増量　【要冷蔵】

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「なめらか チータラ(R)」シリーズ5品を期間限定で10％増量し、10月下旬より順次発売いたします。

■開発背景

当社のチルドタイプチーズ「なめらか チータラ(R)」は、なめらかな食感が特長の商品で、主に40代以上の女性から支持をいただいています。人気のキャラクターや人気のスナック菓子、調味料とのコラボレーションを継続的に続けており、2024年度においても、2022年度対比で2桁伸長をしております。

この度、日頃より「なめらか チータラ(R)」シリーズをご愛顧いただいております皆様に感謝を込めて、「なめらか チータラ(R)」シリーズ5品を期間限定で10％増量し、発売いたします。この機会にぜひ、お楽しみください。

■商品特長

▹チルドタイプの「チータラ」ならではの味わい

クリームチーズを使用することで、チルド「チータラ」ならではの、なめらかな食感に仕上げました。

▹食べやすいひとくちサイズ

ひとくちサイズで手を汚さず、気軽につまんで楽しめます。

■商品開発者コメント

Q. 一番伝えたいことは何ですか？

「なめらか チータラ(R)」シリーズは、手に取りやすい価格帯でご用意しています。初めての方はこの機会にぜひお試しください。まろやかなコクと香りが楽しめる「カマンベール」はワインと一緒に、ほんのり甘く濃厚な味わいの「ピスタチオ」はおやつに、食べるシーンや気分に合わせてお選びいただけます。

（開発担当、製品企画担当）

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/63_1_519f9a0c9f4844f32b0749eeab69135a.jpg?v=202510070726 ]