なとりと人気キャラクター「すみっコぐらし(TM)」のコラボパッケージ商品が再登場！「 18本ペンシルカルパス すみっコぐらし(TM) パッケージ 」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区、会長兼社長：名取三郎）は、「18本ペンシルカルパス

すみっコぐらし(TM) パッケージ」を１０月上旬より期間限定で新たに発売いたします。

(C)2025 San-X Co., Ltd.All Rights Reserved.

■開発背景

「18本ペンシルカルパス」は2016年に発売以来、幅広いお客様にご好評いただいています。大人のおつまみとしてだけでなく、「子どもを含む家族みんなのおやつ」として使われていることが好調の要因だと考えています。しかし、おつまみはお酒のお供としてのイメージがまだまだ強いのも事実です。そこで、大人だけでなく、子どものおやつとしてもっと楽しんでいただくきっかけを創出したく、2021年より人気キャラクターの「すみっコぐらし(TM)」とのコラボレーションを行ってきました。

「すみっコぐらし(TM)」は、小学生とその親をメインターゲットにしており、当社が「18本ペンシルカルパス」を楽しんでいただきたい方とマッチしています。

「18本ペンシルカルパス」と「すみっコぐらし(TM)」のコラボレーションにより、「おいしそう！」、「かわいい！」というワクワクした楽しい気持ちになっていただき、毎日のおやつ時間をより豊かな時間にしていただければと考えます。

■商品特長

▹子どものおやつにもピッタリ！

おつまみにもおやつにも合うクセのない味わいに仕上がっており、お酒のおつまみはもちろん、

子どものおやつにもぴったりです。

▹ 1本ずつ個包装

みんなでシェアするのにぴったりな、配りやすい個包装タイプです。

すみっコやみにっコのイラストがついた個包装は全14種類！

▹かわいい「すみっコぐらし(TM)」パッケージ

子どもを中心としたファミリー層や20～30代のコアファンに人気の「すみっコぐらし(TM)」を

あしらった期間限定パッケージです。

■商品開発者コメント

Q.こだわりのポイントを教えてください

かわいいすみっコたちと一緒に楽しめるようなデザインをイメージし、パッケージを作成しました。

パッケージに登場する「すみっコ」たちは、しゃぼん玉や風船で遊んだり、好きなものを持って楽しそうにしています。パッケージを見た方にもほっこり楽しい気持ちをお届けできれば嬉しいです。

また、個包装デザインは14種類あり、メインキャラクター5キャラとサブキャラクターの中でも人気のキャラから選定し、楽しさを演出しています！

※1袋にすべてのデザインが入っているとは限りません。

発売期間にはハロウィンも行われますので、通常の楽しみ方はもちろん、配るというシーンでも、ぜひお楽しみいただきたいです。

（開発担当、製品企画担当）

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/64_1_bcd257bb94e1a0c6e40a97723d26e40d.jpg?v=202510070726 ]