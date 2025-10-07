「CEATEC 2025」にて電池サプライチェーン協議会ブースへ参画

日本精工株式会社

日本精工株式会社（本社：東京都品川区、代表者：取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK）は、2025年10月14日(火)から10月17日(金)まで幕張メッセで開催されるデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2025」にて、一般社団法人 電池サプライチェーン協議会(Battery Association for Supply Chain、以降BASC)ブースへ参画します。

展示ブース※

※計画中のイメージ画像であり、実際のブースとは一部異なる部分があります

＜概要＞

BASCは、蓄電池のサプライチェーンを持続可能な形で発展させることで、日本、そして世界の電池産業に貢献していくことを目指し、2021年4月に設立されました。NSKは、BASCの主旨に賛同し2023年8月より加盟しています。(https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2023/joining-the-battery-supply-chain-association-a-related-organization-that-promotes-strengthening-the-international-competitiveness-of-the-battery-supply-chain/)

NSKは、4つのコアテクノロジー(トライボロジー、メカトロ、解析技術、材料技術)によって生み出された蓄電池製造設備向けのボールねじやリニアガイド、転がり軸受を紹介します。これらの製品は、クリーン&ドライ環境にも対応し、畜電池の不良削減のため銅・亜鉛の使用が制限されています。NSKは、製造設備の生産性・メンテナンス性の向上を通じ、蓄電池の安定した製造基盤の確保と強靭なサプライチェーンの確立に貢献します。

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL(TM)を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。

NSKについては、こちら(https://www.nsk.com/jp/)のページをご覧ください。