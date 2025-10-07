宝酒造インターナショナル、【海外専用商品】松竹梅白壁蔵「澪」＜NIGORI＞リニューアル新発売

宝ホールディングス株式会社

海外事業を展開する宝酒造インターナショナル株式会社（以下、宝酒造インターナショナル）は、海外専用商品である松竹梅白壁蔵「澪」＜NIGORI＞のラベルをリニューアルし、新発売します。さらに、これまでの香港・台湾・シンガポールなどのアジアを中心とする輸出先に加え、にごり酒の人気が高い米国への輸出を新たに開始します。

スパークリング日本酒「澪」は、お米うまれのやさしい甘みと、爽やかな発泡感が支持され、米国を中心にアジア・欧州など世界４４ヵ国（日本を除く）で販売され、新しい日本酒としてその人気はますます高まっています。

松竹梅白壁蔵「澪」＜NIGORI＞はフルーティーで甘酸っぱい味わいが特長の「にごりタイプ」のスパークリング日本酒です。今回、味わいはそのままに、ラベルカラーを変えることで、より店頭でも映えるデザインへとリニューアルします。また新たに輸出を開始する米国では、これまで「澪」・「澪」＜CRISP＞を輸出しており、「澪」＜NIGORI＞を新たにラインアップに加えることで、「澪」のグローバルブランド化を加速させます。

宝酒造インターナショナルでは、海外におけるスパークリング日本酒「澪」の育成をはじめ、世界の人々に日本食・和酒を通じ、豊かな食生活をお届けすることで、Visionに掲げる「Smiles in Life ～笑顔は人生の宝～」の実現を目指します。

【商品概要】

商品名：松竹梅白壁蔵「澪」＜NIGORI＞

アルコール分：5％

容量／容器：300ml／ガラス壜

梱包：12本段ボール箱入

販売国：米国、アジア（香港・台湾・ シンガポールなど）

輸出開始予定：2025年11月頃