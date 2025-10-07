【無料ウェビナー開催】『家賃適正化オーナー提案のコツ -既存オーナー満足×新規受託の二兎を掴む-』を10月16日（木）に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、

2025年10月16日（木）に無料オンラインセミナー 『家賃適正化オーナー提案のコツ -既存オーナー満足×新規受託の二兎を掴む-』を開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、賃料上昇トレンドを背景に「家賃適正化」をテーマとしたオーナー提案の実践ノウハウを、45分でわかりやすく解説します。

さらに、提案力を強化できるツール『オーナー提案AIロボII』の活用方法についてもご紹介します。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_251016/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_2time

不動産業界では近年、賃料の見直しや管理物件の適正価格化が注目されています。

一方で、以下のような課題を抱える企業も少なくありません。

・既存オーナーへの提案の幅を広げたい

・新規オーナーからの管理受託を強化したい

・他社と差別化できる営業手法を探している

こうした課題を解決するために、本ウェビナーでは以下の内容を取り上げます。

・家賃適正化オーナー提案の基本と実践的なコツ

・既存オーナー向け「収益最大化」提案のポイント

・新規オーナー向け「管理受託」提案のポイント

・家賃適正化を提案できる『オーナー提案AIロボII』の活用方法

■ウェビナー詳細

タイトル：家賃適正化オーナー提案のコツ -既存オーナー満足×新規受託の二兎を掴む-

開催日：2025年10月16日（木）

開催時間：

1回目：14:00～14:45

2回目：17:00～17:45

※両回とも同一内容、どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

■オーナー提案AIロボIIとは

「オーナー提案AIロボII」とは、賃貸住宅ごとに異なる高度な「満室戦略レポート」をWEB上で作成でき、高度なAI賃料査定と空室対策を論理的に行える賃料査定・空室対策提案ツールです。

「オーナー提案AIロボII」は、日本情報クリエイトが蓄積してきた賃貸市場データと、共同開発パートナーであるStudio LOC合同会社（以下「Studio LOC」）の技術を融合。日本情報クリエイトが独自に保有する成約賃料データなどを含む業界最多の「累計100億件」のビッグデータを基にしたAI賃料査定が可能になりました。※1

その結果、賃料査定結果の誤差率を示すMERは「1.04」と、業界最高水準の精度を実現しました。※2

※1 業界調査はStudio LOC・日本情報クリエイト調べ、調査年月2024年12月、AI賃料査定システムの他社公表数値より。

※2 MERとは、AIが算出した賃料査定結果と実際賃料との差額を、実際賃料で割った値（誤差率）の中央値のことです。 このMERの値が小さいほど誤差率が低いことを示します。なお、当MERの数値は、日本情報クリエイトが2024年12月時点で算出したものであり、今後変動となる可能性があります。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_2timeお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kushitsu_robo?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_2time

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/