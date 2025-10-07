JOURNAL STANDARDからadidas Originals(アディダス　オリジナルス) 「ファイヤーバード」のExclusiveモデルが登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）より、adidas Originals(アディダス オリジナルス)の「ファイヤーバード」のExclusiveが登場します。

ルーズフィットのトラックトップは、ベロア素材ならではの柔らかな光沢を持ち、レトロなデザインに高級感とラグジュアリー感を添えています。

深みのあるクレイカラーが落ち着きのある雰囲気を演出し、現代のファッションとも自然に調和します。

パンツはレギュラーフィットで設計され、ニット構造による快適性と動きやすさを両立。

セットアップで着用した際には、トップスとのシルエットバランスが美しく、光沢感のあるベロア素材がスポーティでありながら上質な印象を与えます。

限定仕様として展開される本モデルは、単品でもセットアップでも着用可能で、クラシックなデザインの魅力を保ちながら、現代的な高級感を融合した特別な一着です。

特集：https://baycrews.jp/feature/detail/16691

ムービー：https://11.gigafile.nu/1106-abc62679475a2b141f5a820bbc9abdf3

THE QUIET UNIFORM

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店舗/オンラインストア

商品ページ

adidas Originals / アディダス オリジナルス Exclusive トラックトップ

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/25070610004430?q_sclrcd=009

adidas Originals / アディダス オリジナルス Exclusive トラック パンツ

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/pants/25030610002930

お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD 表参道店（MENS） 03-6418-7961

About the Brand

アディダス オリジナルス（adidas Originals）」について

「adidas Originals」は、アディダスの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。アディダスの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/