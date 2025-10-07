株式会社WeBridge

株式会社WeBridge（所在地：東京都新宿区、代表取締役：白井俊久）は、同社が提供する集客支援ソリューション「SEO GENIUS By WeBridge」において、一部新機能を公開したことをお知らせいたします。

【新機能の概要】

今回新たに公開したのは、以下の機能です。

・ローカル検索順位レポート自動生成（β版）

Googleマップ上での検索順位変動、検索キーワード、閲覧数などを自動集計し、レポートとして出力。顧客への定期報告業務を効率化できます。

・AIによる競合店舗モニタリング機能（試験運用中）

同業他社のGoogleビジネスプロフィールを自動取得・分析し、自社アカウントとの比較を定期的に可視化。改善ポイントをアルゴリズム的に提案します。

これらの機能は、SEO GENIUSが掲げる「AI × SEO × LLMO（ローカル検索最適化）」の考え方をさらに体現したものとなります。

あわせて本サービスは、株式会社LIFE PEPPERが運営する特集記事「業務効率を改善する生成AIツール紹介50選」にも掲載され、生成AIを活用したSEO・ローカル検索最適化ツールとして紹介されました。

当社が注力している「LLMO＝ローカル検索最適化」の概念や、“見つかる力”を最大化する仕組みについてもご紹介いただいています。

▶︎[掲載記事]

https://www.lifepepper.co.jp/other/incluseiseiai/#seo%C3%97llmo%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%8A%9B%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%8C%96-seo_genius_by_webridge

WeBridgeでは、今後も生成AIを活用したマーケティングソリューションの高度化に取り組み、MEO・SEO・LLMOといったローカル集客分野における業務効率化と成果最大化を支援してまいります。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL: https://webridge.co.jp/

MEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/meo-genius/

SEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/seo-genius/