【星のや富士】静寂な冬の森に“屋外こたつ”が登場。炎に集い、五感を澄ます「冬グランピング」今冬も開催

星野リゾート炎に集い、五感を澄ます「冬グランピング」

各施設が独創的なテーマで、圧倒的な非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」では、2025年11月26日から2026年3月2日まで、炎に集い、五感を澄ます「冬グランピング」を提案します。静かな炎と音楽に心委ねる「冬宵焚き火BAR」やこたつに入り、焚き火やボードゲームとともに賑わう「森ごもりラウンジ」など、冬の森ならではの滞在を楽しむことができます。室内にこもりがちな季節に屋外で過ごし、冬の自然の美しさや焚き火のゆらめきや温もりに触れることで、本能的な心地よさを感じられます。

【冬グランピング】静かな炎と音楽に心委ねる「冬宵焚き火BAR」「森の演奏会」静かな炎と音楽に心委ねる「冬宵焚き火BAR」

クラウドテラスでは、静かな炎と音楽に心委ねる「冬宵焚き火BAR」を開催します。焚き火のはぜる音を聞きながら、柚子とブランデーを使ったホットチョコレートカクテルを提供します。カカオの濃厚な甘さに、爽やかな柚子の酸味がアクセントとなった一杯です。ドリンクと楽しむのは、アコースティックギターや木の温かな音色が特徴のバラフォンなどによる日替わりの生演奏です。その場の空気と共鳴する豊かな音色が静かな森に響き渡り、夜のしっとりとした時間を過ごせます。

【冬宵焚き火BAR】

■時間：19:00~21:30L.O.

■料金：有料

■予約：不要

【森の演奏会】

■時間：21:00~21:30

■料金：無料

■予約：不要

こたつに入り、焚き火やボードゲームとともに賑わう「森ごもりラウンジ」こたつに入ってゆったりと寛げる「森ごもりラウンジ」

木漏れ日デッキには、「森ごもりラウンジ」が登場します。屋外の澄んだ空気を感じながら、こたつに入ってゆったりと寛げるユニークな空間です 。焚き火の炎のはぜる音をBGMに、家族や友人とボードゲームで盛り上がったりと思い思いに過ごせます 。冬の夜だからこそ感じられる森の静けさや美しさを満喫できる、遊び心あふれるラウンジです。

■時間：20:00～22:00

■料金：無料

■予約：不要

朝の澄んだ空気の中、森の素材で一日の焚き火をはじめる「焚き火熾（おこ）し」森の素材を集める「焚き火熾し」

夜の焚き火を楽しんだ翌日、早朝に焚き火を熾すひとときです。早朝の静かな森の中で、日常の喧騒から離れて自然の中で焚き火に触れることで心身をリフレッシュさせます。冬の朝の森の香りや鳥のさえずりを感じながら薄暗いクラウドテラスで焚き火台に火を灯し、焚き火を眺めながら空が明るくなるのを待ちます。

■時間：7:00～7:30

■料金：無料

■定員：4名

■対象：中学生以上

■予約：公式サイトにて前日18:00まで受付

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

焚き火を囲み、燻製フォンダンショコラを楽しむ「森のひととき」焚き火の香りを纏わせた「燻製フォンダンショコラ」

午後のクラウドテラスで楽しむ「森のひととき」では、燻製フォンダンショコラを提供します。濃厚に焼き上げたフォンダンショコラに林檎チップのスモークを閉じ込めた、燻製香とカカオの甘い香りが楽しめる一品です。仕上げにバニラアイスクリームとベリーソースを合わせます。冬の森の静けさの中で過ごす、贅沢なスイーツタイムです。

■時間：14:30～17:30

■料金：無料

■予約：不要

冬ならではの自然の楽しさを発見する「冬の森 ディスカバーウォーク」静寂の中で恵みに出会い、森の息吹を感じる時間を過ごす

澄み切った空気の中、グランピングマスターが冬の森で見られる植物や動物の痕跡について案内します。雪上に残された動物の足跡、厳しい寒さの中で一層際立つ針葉樹の香り、春を待つ固い冬芽（とうが）など、冬だからこそ出会える自然の営みです。さらには夏の間は葉に隠れていた鳥たちの姿も、はっきりと見ることができ、澄んだ空気にさえずりが響き渡ります。静寂の中で恵みに出会い、森の息吹を感じる時間を過ごせます。

■時間：15:30~16:00

■料金：無料

■予約：不要

「冬グランピング」概要

期間：2025年11月26日～2026年3月2日

対象：宿泊者

備考：天候や仕入れ状況により、提供内容や食材が一部変更になる場合があります。

予約：公式サイトにて受付

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

星のや富士

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート* 。焚き火を眺めながら過ごすひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40 室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊135,000 円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約 20 分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。

URL:https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TGc9ZgzDjTM ]