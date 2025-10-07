履いたら、もう戻れない──。SUBUが水戸「rollin′」に出現。“心地よさの裏に潜む違和感”をテーマにPOPUP STOREを開催（10/11～10/19）

株式会社イデアポート

2025年10月11日（土）から10月19日（日）まで、茨城県水戸市のセレクトショップ「rollin'」にてPOPUP STOREを開催いたします。

2025年新作コレクションを中心に、定番モデルや人気シリーズを展開。水戸の秋冬を彩る、SUBUならではの“履いたら戻れない”心地よさを体感いただけます。

2025年新作"ホラー"コレクションを中心に、SUBUならではの暖かさと違和感が共存する特別な空間を展開します。

一度足を入れたら、あなたもきっとこの心地よさから逃れられないでしょう。



会場となる「rollin'」は、国内外のブランドを独自のフィルターで編集し、ストリートとモードを行き来する空間。

心地よさと不穏が交錯するSUBUの2025年新作コレクションが出現します。

新しい冬の体験をお楽しみください。

開催概要

開催店舗：rollin'（ローリン）

開催期間：2025年10月11日（土）～10月19日（日）

住所：〒310-0021 茨城県水戸市南町2丁目3-25 AT WORK BLDG.1F

電話番号：029-303-1122

Instagram：https://www.instagram.com/rollin.mito/

【SUBU】

誰も知らない冬のサンダル -UNEXPECTED WINTER SANDALS-

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬サンダル。

”リラックスしている時こそ豊かな時間を過ごせる”をアイデンティティに独自の素材を採用し、人々の心地よい生活を提案します。

■ お問い合わせ先

株式会社イデアポート（SUBU PR担当）

E-mail：press_subu@ideaport.co.jp

公式サイト：https://www.subu2016.com

公式オンラインストア：https://subu2016-onlinestore.com

INSTAGRAM：＠subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)

X：@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)