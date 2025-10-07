HAYAMA AROMANCE(ハヤマアロマンス）よりフレグランスショルダーバック２種を10月8日（水）に発売

株式会社 アロマンス

2022年3月8日、“ミモザの日”に葉山で誕生したHAYAMA AROMANCE(本社港区）。

ブランド名の「AROMANCE」は、“AROMA（香り）”と“ROMANCE（物語）”を融合させた造語で、

「物語のある香り」をコンセプトに掲げています。

南仏コートダジュールと葉山の美しい風景をイメージし、それぞれの土地が持つ風景、歴史、文化を「香り」という共通のテーマで結びました。

四季の移ろいの中で幾重にも折り重なる香りを、まるで織物のように紡いだ「香織（カオリ）」としてお楽しみいただけます。

2025年10月8日（水）、上品なベージュとオフホワイトを基調にした、気品あふれるツートーンのフレグランスショルダーバッグが登場します。

取り外し可能なストラップと持ち手が付いており、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても楽しめる2way仕様です。

このバッグには「HAYAMA AROMANCE」ならではの可愛らしいキューブ型フレグランスチャームが付属。チャームは容量5mlのミニディフューザーで、木目のキャップと紐がリードとなり、やさしく香りを広げます。取り外して車やクローゼットに掛ければ、ほのかな香りが空間を包み込み、約1週間持続します。

バッグとともに、香りをまとう新しいスタイルをお楽しみください。

■フレグランスショルダーバック詳細

発売日：2025年10月8日（水）

価格：25,800円（税込）

発売場所：HAYAMA AROMANCE葉山店、自由が丘店、

オフィシャルウェブサイトhttps://hayama-aromance.jp/

価格：5,800円（税込）

展開数：2種（ベージュ/裏地ターコイズ・オフホワイト/裏地ピンク）

素材：綿100% （裏地：ポリエステル）

サイズ：W25 H27 D9

オフホワイトベージュ

＊尚、フレグランスキューブのチャームは単体でも発売致します。

単体価格：2,800円（税込）

ブランドの核となる3つの香りには、それぞれに紡がれた特別な物語があります。

緑の木々に囲まれた葉山の御用邸の苔むす庭園を舞台に四季折々の花々をイメージした「Imperial Villa（インペリアル ヴィラ）-御用邸-」、抜けるような青空の下、遠くに富士山を望む葉山の海岸に打ち寄せる潮騒とともに吹き渡る心地よい潮風に乗って、四季折々に産み出される香りを南仏コートダジュールのイメージに合わせた「Le Rivage（ル リバージュ）-海岸通り-」、そして繊細で美しく強さと内に秘めた情熱を持つオードリーヘプバーンのように、エレガントでキュートな女性をイメージした「Aromance Audrey（アロマンス オードリー）」。

香りとともに紡がれる物語を、日常のひとときに。



「HAYAMA AROMANCE」が贈る、香りの織物＝「香織（カオリ）」の世界を、ぜひご堪能ください。

＜お問い合わせ＞

(株)アロマンス 03-5464-8695

https://hayama-aromance.jp/