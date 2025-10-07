【全国どこからでも参加OK】人事図書館ってどんな場所？｜オンラインで“学びと仲間”を体感！

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、2025年10月23日(木)に『【オンラインで全国どこからでも】人事図書館大見学会！』を開催します。会社で人事職に就いている方、人事の仕事に葛藤を抱えている方や、関心のある方でしたらどなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。

参加申込はこちら :https://peatix.com/event/4593372/

開催背景

近年SNSなどで注目を集めている「人事図書館」ですが、「実際にどんな活動ができるの？」「東京に行かないと参加できないの？」といった声を全国各地からいただいております。こうした関心や疑問にお応えするため、全国どこからでも参加できるオンライン大見学会を開催します。

本イベントでは、コミュニティ恒例のチェックインから始まり、運営メンバーによる人事図書館の紹介、参加者との質疑応答を通じて、人事図書館の雰囲気や学びの機会を体感いただけます。

終了後には放課後タイムも用意し、人事に関する悩み相談や本の情報交換などの交流も可能です。人事図書館の理念である「仲間と学びで未来を拓く」をオンラインで実感できる機会として、多くの方にご参加いただきたいと考えています。

イベントの詳細

このイベントに参加することで得られるもの

イベント運営メンバー

- SNSやWebの情報だけではわからない、リアルな人事図書館の活動内容やコミュニティの雰囲気をオンラインで体験できます。- ご自身の働き方や学び方の希望に合わせた、人事図書館の活用法のヒントが得られます。- 一都三県以外にお住まいの方でも活用できる、オンラインでの人事図書館の活用法が分かります。- 人事関連の専門家や人・組織に関心がある全国の仲間と繋がるきっかけを得られます。岡本 光敬（おかもと みつたか）/柳 成美（やなぎ なるみ）

「仲間と学びで、未来を拓く」というコンセプトにあるとおり、仲間の存在と学びの機会がみなさんの未来を拓いていくと信じています。あなたの葛藤のヒントが必ずこの人事図書館にはあります。CETという案内役を通して、メンバーや過去の先人たちの知と繋がりながら、是非一緒に未来を拓いていきましょう。

双方向にお話をしながらみなさんと一緒に楽しい時間を過ごせることを楽しみにしております◎

ぜひ一度、人事図書館を体験してみてください！

コメント

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地: 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立: 2024年4月1日

公式ホームページ: https://hr-library.jp/

公式X: https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/101714845/admin/dashboard/