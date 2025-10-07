【税理士業界】動画で仕訳完成!? 進化するAI-OCRの最前線、新連載「生成AI×経営助言」で探る付加価値創出の在り方　税理士業界の専門紙『税界タイムス107号』発行

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ株式会社は、税理士業界の専門紙『税界タイムス107号』を発行しました。



▼税界タイムスの詳細はこちらから

https://www.zeikai.net/times.html(https://www.zeikai.net/times.html)





税界タイムスvol.107のご案内

『税界タイムス』は税理士業界の動向をはじめ、顧客獲得のための手法、事務所経営に関するノウハウ、業務に関連するITニュースなど、厳選した情報を掲載した税理士・公認会計士のための専門的な新聞です。本号の1面では、レシートを動画撮影するだけで仕訳を自動生成し、資金繰りや会議資料までを自動作成できる仕組みを紹介。会計事務所の実務効率化と新人教育の両面で注目される取り組みを取材しました。また、新連載では、経営支援の現場で成果を上げるためのAIの具体的な手法を解説。単なるWeb検索の延長にとどめず、段階的な対話や複数の視点を組み合わせることで、提案内容の質を高める実務的アプローチを取り上げています。そのほか、下記のような記事で様々な角度から税理士業界の今をご紹介しています。

1面 動画から仕訳生成!? AIが会計の常識を覆す

レシートを動画で撮影するだけで仕訳が自動生成。家賃収入の読み取りから資金繰りレポートまでAIが担い、顧問先との会議資料も瞬時に完成する。Knees bee税理士法人の「AIブックピット」は新人教育にも活用できる革新ツール。その実力と将来を探った。



2面 歯科医院特化のクラウド「UP.zip」

アップパートナーズが提供する「UP.zip」は約400件の歯科医院データを活用。診療スタイルの分析や比較を通じて経営改善提案を可能にし、顧問先獲得の強力な武器となっている。業種特化がもたらす成長の秘訣とは。



3面 30日でfreee会計を使える職員育成に挑戦

「新人がクラウド会計を使いこなせるまでにどれくらいかかるのか？」そんな疑問に挑んだのが、とある会計事務所の30日間トレーニング。紙の領収書から仕訳入力、レポート作成まで段階的に習得し、最終的には顧問先対応に活かせるレベルへ。短期間で本当に人材は育つのか、その成果と課題を探った。



4面 生成AIで差がつく経営助言

生成AIを単発利用するだけでは顧問先に響かない。真価を発揮するのは「チェーンプロンプト」や「チャットリレー形式」といった使い方だ。AIを武器にできるかどうかで、事務所の未来は大きく変わるかもしれない。



5面 国税OB56名の顧問団サービス

租税調査研究会には国税OB税理士56名が所属し、年間1,500件超の相談に対応。敢えて電話を利用し迅速に返答、現場感覚を反映した助言が強みだ。安心の後ろ盾として評価されるサービスの実態に迫った。



6面 M&Aで成長するNA税理士法人

これまでに23件の会計事務所をM&Aで受け入れ、職員数は110名に。困難な状況の事務所でも条件を付けず受け入れる柔軟さが拡大を支えている。「困ったらNA」と言われる背景に、どんな哲学があるのか。



7面 BPaaSがもたらす事務所変革

Hay未来の税理士法人は記帳業務を外注化。時給換算4,000円と高額ながら、採用・教育・退職リスクを考えれば十分に効果的だ。業務標準化と職員の役割転換を進めるBPaaS。次に変わるのは事務所のどの部分か。



▼税界タイムスの詳細はこちらから

https://www.zeikai.net/times.html(https://www.zeikai.net/times.html)





【税界タイムスに関するお問い合わせ】

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

税界タイムス編集局

電話：03-6261-6315

FAX：03-6261-6316

https://www.zeikai.net/contact.html



=======================================

判型：タブロイド判8ページ

創刊：2007年12月創刊

発行部数：5,100部

発行日：各月1日発行、年6回（2、4、6、8、10、12月）

購読料：年間7,260円（消費税込・送料込、前納）

編集・発行：ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 税界タイムス編集局

=======================================





【C&Rグループの会計・税務・経理関連サービスについて】

C&Rグループでは、 1996年に公認会計士が設立したジャスネットコミュニケーションズが、会計、税務、経理・財務に特化したプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開しています。公認会計士、税理士、経理パーソンを中心とした、登録者一人ひとりのスキルやキャリアに応じて人材紹介・派遣サービス、実務教育サービス等を提供。登録者数は業界トップクラスの69,000人を超え、監査法人、税理士法人7,000社との取引実績があります。



▼ジャスネットコミュニケーションズ株式会社Webサイト

https://www.jusnet.co.jp/



＜会計・税務関連セミナー・講座・サービス＞

▼会計、税務、経理・財務分野に特化した転職エージェントサービス「ジャスネットキャリア」

https://career.jusnet.co.jp/



▼経理人材向けの派遣サービス「ジャスネットスタッフ」

https://staff.jusnet.co.jp/



▼会計プロフェッションのヒューマンドキュメント誌「Accountant's magazine」

https://career.jusnet.co.jp/magazine/magazine_index.php



▼企業の経理部門向け「高度会計支援サービス」

https://www.jusnet.co.jp/services/advanced-accounting/



▼経理パーソンのための教育支援サイト「経理実務の学校」

https://edu.jusnet.co.jp/



▼税理士業界の新聞「税界タイムス」

https://www.zeikai.net/times.html





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)