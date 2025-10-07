【Amazonプライム感謝祭】乾燥の季節にうるおいチャージ、Ur.Salonの美容家電を特別価格で手に入れるチャンス

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛)が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon」が、Amazon公式ストアにてセール価格で販売中です。Amazon プライムデーセール対象商品は、Amazon プライム感謝祭 ＜10月7日（火）00:00 ～ 10月10日（金）23:59＞

の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。

※在庫がなくなり次第終了となります。

▼Amazon｜Ur.Salon 公式オンラインストア

https://www.amazon.co.jp/stores/URSALON/page/B739C46A-155B-498D-944F-0059DBAB3800?ref_=ast_bln

おすすめの人気商品

【プレミアムビューティドライヤー01】

【毎日のドライを、髪がよろこぶケアタイムに】

日本企業企画 × 専用工場生産の構想のもと生まれた実力派モデルです。2.3㎥/minの大風量と低温設計により、髪をやさしく速乾。特許取得のBLDCモーターは1,000時間以上の長寿命を誇り、ダブル補修イオンが髪の潤いと艶を守ります。約360gの軽量・折りたたみ設計で持ち運びも快適。遠赤外線でダメージを抑えながら、毎日のドライを美髪ケアタイムに変えます。

https://amzn.asia/d/cexiNm1

【ジェットモンスターマイクロドライヤー】

【驚きの速乾力と軽さを両立したドライヤー】

手のひらサイズながら最大2.1㎥/minの大風量を誇る、驚きの速乾ドライヤーです。約265gと超軽量で、折りたたまない一体型ボディにより高い耐久性を実現。高濃度マイナスイオンがパサつきや静電気を抑え、しっとりまとまるツヤ髪へ導きます。風量2段階・温度4段階の細やかな調整が可能で、特許取得のモーターは1,000時間以上の長寿命。オートクリーニング機能や高耐久コードでお手入れも簡単です。旅行や出張にも便利な“持ち歩けるサロンクオリティ”です。

https://amzn.asia/d/9COfSpf

【ダメージレスストレートヘアアイロン】

【トリートメント発想のストレートアイロン】

髪のダメージを抑えながら理想のスタイルを叶える、ダメージレス設計のヘアアイロン。アルガンオイル配合のセラミックプレートとマイナスイオンが、摩擦を軽減しながらツヤのある美髪へ導きます。さらにWの赤外線効果で髪の芯から均一に温め、低温でもしっかりストレートに仕上げます。30分自動OFF機能や外側が熱くなりにくい安心設計で、初心者にも使いやすく安全。軽量コンパクトで海外対応、どこでもサロン級の仕上がりを楽しめます。

https://amzn.asia/d/7exXpEH

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなただけの“おうちサロン”

きれい。キレイ。綺麗。

求める理想の姿は、年齢や生き方によって変わるもの。

だから、あなたに寄り添うお家サロン。

毎日のケアを通じて、 いま憧れる自分へ、いつまでも愛せる自分へ。

美しさ、芽生える、育つ、華ひらく。

ライフビューティブランド

Ur.Salon

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp