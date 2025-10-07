【Amazonプライム感謝祭】季節の変わり目も心地よく。GOKUMINのベストセラー寝具をお得な価格で

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU (本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛) が展開する寝具ブランド

「GOKUMIN」が、Amazon公式ストアにてセール価格で販売中です。Amazonプライム感謝祭対象商品は、Amazon プライム感謝祭 ＜10月7日（火）00:00 ～ 10月10日（金）23:59＞の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。

※在庫がなくなり次第終了となります。

▼Amazon｜GOKUMIN公式オンラインストア

https://www.amazon.co.jp/stores/GOKUMIN/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/page/2CA0FB95-0D36-4C1D-B449-1FB815698570?ref_=cm_sw_r_cp_ud_ast_store_HGZ0S37P0NCRTERJAKGX

おすすめの人気商品

【極暖サーモ掛け布団】

【秋冬の眠りを変える、羽毛を超える暖かさ】

高密度フランネル・断熱アルミシート・吸湿発熱中綿を重ね、羽毛布団を超えるぬくもりを実現。外気を遮断し体温を逃さず、寒い夜も布団に入った瞬間から安らげます。吸湿発熱素材が湿気を熱に変えて＋5℃の発熱効果を発揮し、ムレにくく快適な温度をキープ。極細フランネルのなめらかな肌ざわりと抗菌・防臭・静電気防止加工で清潔に保て、洗濯機で丸洗いも可能。身体に沿うキルト構造で冷気を防ぎ、心地よい暖かさを持続します。睡眠を徹底的に研究したGOKUMINが、高品質と快適さを両立した“冬の贅沢寝具”となっています。

https://amzn.asia/d/649IRkf

【プレミアムグランマットレス腰サポ+＜三つ折りタイプ＞】

【腰のサポートを徹底強化！GOKUMINの人気マットレス】

腰をしっかり支える高反発仕様。体重が集中しやすい腰部分に高密度ウレタンを採用し、沈み込みを防いで理想の寝姿勢をキープ。寝返りもスムーズで、朝までぐっすり快眠。ウレタンの組み合わせを変えることで27通りの寝心地が選べる“セルフオーダーメイド設計”で、自分好みの硬さに調整可能。リバーシブルカバーは洗濯OK、持ち運びに便利な収納袋付きで衛生的＆省スペース。腰の負担を感じている方や、より上質な寝心地を求める方におすすめです。

https://amzn.asia/d/274q8fy

【天使のわたもこローピローNEO】

【高さ約3cmの極低設計×ふわもち感で快眠をサポート】

「天使のわたもこローピローNEO」は、枕なし派にもおすすめの“極低設計”ローピロー。約3cmの高さで首をしっかり支え、まるでオーダーメイドのようなフィット感を実現します。羽毛のようにふわもちな中綿は、柔らかいのに高反発でへたりにくく、一晩中快適。リバーシブル仕様で「ふくらみカーブ」と「フラットカーブ」を選べるほか、綿量の調整で高さも自在にカスタマイズ可能です。さらに、抗菌・防臭加工のカバーは丸洗いOKで、洗い替え用カバーも付属。清潔で使いやすく、お子様にも安心。シンプルで上質な快眠を届ける新定番の枕です。

https://amzn.asia/d/dKrf01k

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】ヒット商品『極暖サーモ掛け布団』に待望の新色が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000252.000036491.html

●【GOKUMIN】お客様の声から誕生！ロングセラーの折りたたみマットレスに“腰部強化”の新モデル登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000036491.html

●【GOKUMIN】デスクワーク時代の新常識。首と肩をやさしく包む『天使のわたもこローピローNEO』が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/(https://www.instagram.com/gokumin_official/)- X：https://x.com/gokumin888(https://x.com/gokumin888)- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ(https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ)株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp