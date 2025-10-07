【Amazonプライム感謝祭】秋の旅支度に！MAIMOの人気スーツケースを特別価格でご提供

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU (本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛) が展開するトラベルブランド「MAIMO」が、Amazon公式ストアにてセール価格で販売中です。Amazon プライムデーセールの対象商品は、Amazon プライム感謝祭 ＜10月7日（火）00:00 ～ 10月10日（金）23:59＞の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。

※在庫がなくなり次第終了となります。

▼Amazon｜MAIMO 公式オンラインストア

https://www.amazon.co.jp/stores/MAIMO/page/62DC14FE-A92B-4138-8468-4DC0DD29CDA8?ref_=ast_bln

おすすめの人気商品

【Unione (Sサイズ)】

【旅のストレスを解消する高機能スーツケース】

旅のストレスを徹底的に解消可能なモデルです。ワンタッチで開閉できるフロントオープン構造により、移動中でも荷物をスムーズに出し入れ可能。PCやタブレットを守るクッションポケット付きで、出張にも最適です。ワイドキャリーバーとHINOMOTO製静音キャスターで安定した走行を実現し、足元ストッパーで電車移動も安心。航空機グレードのアルミ合金フレームとドイツ製ポリカーボネートを採用し、高耐久・高防犯性を両立。USBポートやカップホルダー、フック付き台座などのハンズフリー機能も充実し、使いやすさと上質さを兼ね備えた理想のスーツケースです。

https://amzn.asia/d/9FrjO83

【COLOR YOU Kei (S～XLサイズ)】

【軽くて強い、旅の新定番。軽量・高耐久のスーツケース】

XLサイズは、151Lの超大容量ながら重さわずか約5.6kg。軽量で柔軟性と復元力に優れ、衝撃に強く長く使える安心設計です。内装にはメッシュポケットとクロスベルトを備え、整理も簡単。工具不要でワンタッチ交換できる高性能キャスターは、静音性・走行性ともに抜群で旅先でも安心。最新TSA008ロックとUSBポートを搭載し、鍵不要でスマートに充電可能です。さらに6つの横足と4か所のハンドルで安定性と持ち運びやすさを両立。キャスターストッパー付きで移動中も快適。また、全サイズともに入れ子で保管でき、省スペースで収納もスマートな、長期旅行に最適な一台です。

https://amzn.asia/d/23F6b2a

【GranFrame (Sサイズ)】

【見た目も機能もスマート。旅を格上げするスーツケース】

アルミ調の上質な質感と、ドイツ製ポリカーボネートによる軽量・高耐久ボディで、見た目も使い心地もスマートなスーツケース。HINOMOTO×三菱ケミカル共同開発の「SILENT RUN」キャスターを採用し、驚くほど静かな走行性を実現。付属の六角レンチで簡単に交換でき、ストッパー機能付きで電車移動も安心。アルミ合金フレームと4つのコーナーパッドが衝撃や雨から荷物を守り、TSAロック搭載で海外旅行も安心です。立てたまま開けられる便利な前開き構造で、機内持ち込みサイズながら約36Lの大容量。防水ポケット付きの仕切りで、濡れた衣類や小物もすっきり整理できます。

https://amzn.asia/d/4ZNRxgg

累計販売数10万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は10万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

公式ウェブページ

会社概要

- 自社公式HP：https://maimo-travel.com- 公式X（Twitter）：https://x.com/maimo_japan- 公式Instagram：https://www.instagram.com/maimo_japan/株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp